Plan de recuperación incluirá frenos al gas y kerosene y Marcel dice que quinto retiro de fondos desde las AFP "no ayuda a los chilenos"

Ad portas de que el gobierno anuncie su plan de recuperación económica inclusiva, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aterrizó detalles específicos ante la comisión del ramo del Senado.

Por ejemplo, al mostrar las prioridades de corto plazo de la cartera, el secretario de Estado confirmó que el paquete de medidas contemplará dos proyectos de ley para contener aumentos en el costo de bienes básicos: uno para atenuar el incremento en el valor del kerosene, y otro para buscar el mismo efecto pero para el gas natural licuado.

Ambos combustibles han anotado alzas relevantes en las últimas semanas, lo que preocupa a legisladores de distintas bancadas en medio de la llegada del invierno y considerando las necesidades de calefacción de los hogares.

El primer proyecto involucra la inyección de recursos fiscales al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEEP), mientras que el segundo se implementará vía el proyecto de regulación del mercado del gas, mediante un anteproyecto del Ministerio de Energía que recogerá elementos contenidos en mociones parlamentarias.

Según Marcel, las iniciativas ingresarán a trámite parlamentario entre abril y mayo y nacen del compromiso del Ejecutivo luego de despacharse el proyecto que aumenta a US$ 1.500 millones el techo de funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco), el mes pasado.

"Comprometimos resolver los temas de aumentos de precios del kerosene y del gas licuado. Eso requiere legislación. Dijimos que lo íbamos a revisar en el curso de abril y es algo que vamos a cumplir", enfatizó Marcel ante los senadores, acompañado por la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

Asimismo, Marcel detalló que el anuncio incorporará una extensión del funcionamiento del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Laboral, cuyas postulaciones se ampliarán desde junio hasta septiembre. Esto -explicó- implicará que en la práctica el subsidio se pagará hasta diciembre de este año, mientras que sin extensión del período de postulación los desembolsos llegarían hasta septiembre. El monto será diferenciado para los grupos de mujeres, jóvenes y mayores de 55 años, los segmentos que han estado más rezagados en la recuperación de la economía.

En otros puntos, el paquete de medidas incluirá un impulso a la inversión pública con foco especial en la reactivación del sector vivienda, buscando hacerse cargo también del aumento en el costo de los materiales de construcción. De hecho, Marcel dijo que se reunirá esta tarde con el ministro de Vivienda, Carlos Montes, para aterrizar el estado de las carteras de inversión pública en el rubro.

Pensiones y quinto retiro

El ministro Marcel también abordó el debate por un nuevo retiro de fondos previsionales, asegurando que sería una "bomba" para el proceso de normalización de la economía chilena y el combate al aumento de la inflación.

"Además, un nuevo retiro nos desvía significativamente del proceso de sentar bases estables para las reformas que se quieren hacer", enfatizó el secretario de Estado.

De hecho, se manifestó ante las solicitudes de parlamentarios que argumentan que las personas están en situaciones complejas en materia económica y, por lo tanto, necesitarían un nuevo rescate anticipado de sus ahorros previsionales.

"Lo que para una persona puede ser bueno, puede ser un problema para los 18 millones de habitantes de este país. Desde el ángulo que se mire, esto no ayuda al país ni va a ayudar a los chilenos. El problema principal para los chilenos hoy es la inflación. ¿Cómo vamos a tomar una decisión que afectará aún más la inflación? La rentabilidad negativa de los multifondos es producto de los retiros y el aumento del costo de la vida es producto en parte de los retiros", lanzó la autoridad.

Marcel también se manifestó ante el debate sobre la propiedad de los fondos previsionales, en medio de la discusión desarrollada en los últimos días en la Convención Constitucional.

"Los ahorros de los trabajadores no se van a tocar ni habrá ningún tipo de expropiación directa o indirecta. Está dicho en el programa de gobierno, no sé qué más se puede decir políticamente para decir esto. Me cuesta encontrar otra forma de reafirmar este punto", señaló.