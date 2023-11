Presupuesto 2024: Cámara de Diputados rechaza autorización para endeudamiento del Estado

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Por falta de quórum la Cámara de Diputados rechazó una norma clave del articulado del Presupuesto 2024 relativa a la autorización que pide el Gobierno para endeudarse y poder así cumplir con una serie de compromisos financieros internacionales.

Se trata del artículo que autoriza al Presidente de la República para contraer obligaciones, en el país o en el exterior, en moneda nacional o extranjera, hasta por US$ 16.500 millones, por concepto de endeudamiento. Originalmente el Ejecutivo había propuesto US$ 19.500 millones y luego de una negociación con la oposición bajó dicho monto.

El otro monto que se rechazó es la autorización para contraer obligaciones, en el país o en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 1.500 millones o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.

Al término del debate, Marcel explicó -respecto al rechazo al endeudamiento-, que “varios parlamentarios de oposición me dijeron a la salida de la sala que se habían equivocado al momento de votar, veo que hay voluntad de corregir lo sucedido y estamos confiados en que eso se va a corregir en la etapa siguiente en el Senado la próxima semana”.

Previo a la votación del endeudamiento, el ministro Marcel había advertido a la sala la importancia de la norma y recordado la flexibilidad del Gobierno al bajar el monto original producto de una cuerdo político.

“Por favor, tomemos esto como un tema en que debemos dejarle un espacio al manejo financiero del sector público, este no es un tema de especulación política, es un tema muy serio, somos nosotros como Hacienda los que tenemos que poner después la cara frente a los mercados internacionales, no los diputados que voten en contra; no serán ellos los que tengan que explicar a los mercados si Chile tiene autorización para amortizar la deuda que vence ese año. Quiero que seamos lo más serios posibles”, pese a sus palabras el texto se rechazó.

Sin embargo, el jefe de las finanzas públicas puso el foco en otros temas del Presupuesto 2024 que también el Ejecutivo espera resolver en segundo trámite en el Senado a partir del lunes. “Hay un lado más gris, lo más complejo ha sido el alto número de indicaciones inadmisibles aprobadas, quiero enfatizar la importancia de respetar la institucionalidad de lo que es materia exclusiva del Ejecutivo, desgraciadamente en más de 50 indicaciones eso no se cumplió y por eso hicimos reserva de constitucionalidad”. Ejemplificó en que solo en el presupuesto de los gobiernos regionales hay “más de 20 páginas de normas adicionales que esperamos revertirlas”. Otro problema para La Moneda es que se rechazó la glosa del ministerio de Medioambiente que será repuesta en el Senado.