Rodríguez en modo despedida: economista pide un Consejo Fiscal Autónomo 2.0

Priorizar el control del gasto público y la creación de un “CFA 2.0”. Así se podría resumir el discurso entregado este miércoles por el presidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Jorge Rodríguez, quien comienza a despedirse de un cargo que ejerce desde 2022 y cuyo período expirará en mayo próximo.

Sus palabras se dieron en el marco de un seminario del Consejo, que también contó con la participación del académico de la UAI, Juan Pablo Medina; de la exconsejera del CFA y directora de Espacio Público, Paula Benavides, y del exministro de Hacienda, Ignacio Briones, en un panel moderado por la consejera del CFA, Jeannette Von Wolfersdorff.

“Hay cosas que están sucediendo en la coyuntura (...) que inciden en el camino que las finanzas públicas transitan en los próximos años. Me refiero a las proyecciones que indican que en el año 2024 no se cumpliría la meta de balance estructural”, explicó Rodríguez, recalcando que los desafíos no surgen solo de la coyuntura, sino que son “fruto de la acumulación de dificultades que (...) se han enfrentado desde la crisis financiera”.

Jorge Rodríguez Cabello, presidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

El economista explicó que “este escenario de estrechez fiscal representa un límite a la capacidad del Estado para implementar nuevas políticas públicas” y aclaró que las próximas administraciones deberán asumir el esfuerzo fiscal.

Un CFA 2.0

Rodríguez enfatizó que la institución debe estar siempre en revisión, “con miras a ir adoptando las mejores prácticas en esa materia”. De cara a su inminente partida, indicó “es un buen momento para ir pensando en un CFA 2.0 para los desafíos de los próximos 15 años”.

Sumado a eso, destacó que la institucionalidad no funciona en un vacío y que se requiere de un compromiso político para hacerla funcionar. Es por ello, que el CFA “ha llamado a construir consensos políticos amplios con la sostenibilidad fiscal”, señaló.

Además, indicó que lo anterior dio frutos que se vieron materializados en el perfeccionamiento de la Ley sobre Responsabilidad Fiscal y la aprobación de la Ley de Cumplimiento Tributario, que estimó “generará mayores ingresos permanentes, pero debemos seguir insistiendo como CFA”.

Según Rodríguez, en la última década, la combinación de las expectativas ciudadanas en materia de progreso social junto con el bajo crecimiento económico “han creado presiones para implementar políticas de demanda que han presionado varios indicadores macroeconómicos”.

Ante esto, se preguntó: “¿Cómo fortalecer el CFA para que contribuya a la sostenibilidad fiscal?” Dijo que esta se repetirá en los años siguientes, que el Consejo seguirá trabajando en sus tareas del mediano plazo, para responder esas y más preguntas y abordar cualquier tema que pueda surgir en materia de sostenibilidad y responsabilidad fiscal.

“Queremos saber qué necesidades tiene el Congreso, qué necesidades tiene el Ministerio de Hacienda, qué necesitan los analistas económicos y ver cómo un CFA reforzado puede satisfacer eso (...). La idea es que se definan bien qué funciones adicionales quiere tener el CFA e ir de la mano con las capacidades para poder realizarla”, concluyó.

La misión del FMI con la Dipres

La directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, fue otra de las expositoras de la jornada.

“Chile cuenta con una institucionalidad fiscal robusta y reconocida internacionalmente, que se ha forjado a través del tiempo, continúa en perfeccionamiento y probablemente la regla dual que hoy tenemos va a ir mejorando en el tiempo”, explicó la ingeniera en su exposición.

Además, adelantó parte del trabajo que está realizando junto a Dipres una misión de asistencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), que se encuentra en el país en el marco de buscar espacio de mejoras para las proyecciones de ingresos fiscales.

Hasta ahora, explicó que han podido desarrollar mejores prácticas a nivel internacional para las proyecciones de ingresos fiscales; generar consistencia entre los modelos de corto, mediano y largo plazo; así como la revisión del impacto de las más de 50 medidas tributarias que son parte de las proyecciones actuales.