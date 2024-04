Diferencias sobre reglas del uso de la fuerza tensionan el reimpulso a la agenda de seguridad

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La Moneda buscaba dar este lunes un reimpulso a la agenda de seguridad que se tramita en el Congreso, agilizando la discusión de varias normas que no presentan avance por falta de acuerdo. Sin embargo, el reinicio del debate en el proyecto de reglas de uso de la fuerza (RUF) para las policías y la nueva Ley de Inteligencia sufrieron nuevos retrasos por distintas causas.

Un tropiezo que se dio pese al interés por lograr progresos que se generó luego del asesinato de tres carabineros en Cañete el sábado. Ese mismo hecho generó la suspensión de la semana distrital y llevó a acordar sesiones en ambas cámaras por las iniciativas pendientes en materia de seguridad.

La idea fue sumar herramientas en un contexto donde la Fiscalía Nacional reportó que al 31 de marzo pasado se había recepcionado un total de 70 denuncias por diversos delitos ligados a violencia rural en la región de La Araucanía, una disminución del 64% en relación al mismo periodo de enero a marzo de 2023. Mientras que en el caso de la región del Biobío, la baja era de 43%.

Los funerales de los uniformados serán este martes y se espera la asistencia del Presidente Boric.

En primer término, las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, que analizan en particular el proyecto que modifica las RUF, pretendían sesionar hasta total despacho. Sin embargo, la solicitud del presidente de la instancia, Miguel Calisto (Demócratas), requería la unanimidad del grupo, lo que no ocurrió debido a la oposición de Maite Orsini (RD), quien justificó su postura señalando: “No queremos que no se pueda discutir con la seriedad y el tiempo que requiere” una norma tan relevante.

De todas formas, la comisión siguió sesionando y se espera que este martes se pueda alcanzar a votar la totalidad del proyecto o a más tardar el jueves para ponerlo en tabla en sala a la brevedad.

Respecto de la iniciativa que modifica el marco de inteligencia del Estado, que analiza la comisión de Defensa de la Cámara Baja, se generó un debate por la tardanza en el ingreso de las indicaciones comprometidas hace casi un año por el Gobierno.

La asesora legislativa del Gobierno, la exministra Ana Lya Uriarte, explicó a los diputados algunos aspectos de las indicaciones. Sin embargo, la comisión resolvió que el próximo lunes comenzará a votar el proyecto.

El presidente de la instancia, Francisco Undurraga (Evópoli), indicó que la voluntad es dar una buena tramitación en tiempo y forma, porque “estamos hablando del sistema de inteligencia” y se requiere estudiar las indicaciones.

Las reglas del uso de la fuerza fueron el tema central de las comisiones de Constitución y Seguridad Ciudadana.

Ley antiterrorista

Mientras tanto, en el Senado los comités acordaron citar a sesión especial de Sala para este jueves de 16:00 a 19:00 horas, para abordar dos proyectos: el que determina conductas terroristas y fija su penalidad; y el proyecto de ley, que modifica el Código Procesal Penal, con el objeto de aumentar el plazo máximo para considerar una situación entre las hipótesis de flagrancia.

Lo anterior, siempre y cuando este martes ambas normas sean aprobadas y despachadas desde sus respectivas comisiones. En el caso de la Ley Antiterrorista, es más probable debido a que solo restan 42 indicaciones por resolver y enviarlo a Sala.

Tras el comité político, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, enfatizó que en materia de legislación de seguridad se necesitan actualizar algunas materias como la Ley de Inteligencia y la Antiterrorista, contar con un Ministerio de Seguridad con dedicación exclusiva al combate de delincuencia, narcotráfico y crimen organizado; y una ley de uso de la fuerza.

Nuevo fiscal

En paralelo, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, informó que el persecutor jefe de la región de La Araucanía, Roberto Garrido, estará a cargo de la investigación de los carabineros asesinados, que anteriormente estaba en manos de la fiscal del Biobío, Marcela Cartagena.

Valencia afirmó que el crimen será investigado “por los mejores fiscales con mayor experiencia que tenemos en toda la macrozona sur, van a ser convocados para investigar de manera conjunta este atentado”.

Garrido lleva a cabo diversas indagaciones por causas mapuches de La Araucanía y es quien logró la detención y prisión del líder de la CAM, Héctor Llaitul.

Por su lado, Vallejo afirmó que como Gobierno “no vamos a dudar en usar ningún arma o herramienta que sea necesaria dentro del Estado de Derecho para enfrentar este brutal crimen. No se trata solo de hacer justicia y dar garantías no de impunidad, sino que retomar la senda de mayor tranquilidad que se estaba logrando en esa zona”, donde fallecieron los tres carabineros.

Se aplaza audiencia

Este martes serán los funerales de los tres uniformados en diversas comunas del Biobío y se espera que se trasladen a la zona el Presidente Gabriel Boric y las ministras del Interior y Defensa.

También participará el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien fue confirmado en su puesto por el Gobierno pese a que enfrenta diversas causas de Derechos Humanos en el marco del estallido social.

Este lunes se conoció que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago acogió una solicitud del fiscal regional metropolitano centro norte, Xavier Armendáriz, y se aplazó la audiencia en que se formalizaría a Yáñez, para el 1 de octubre.