La reflexión de la excanciller Urrejola tras el triunfo de Trump: “Es cuestionarse lo que pasa y por qué el progresismo no está respondiendo a la gente"

Para la exministra de Relaciones Exteriores del actual Gobierno, Antonia Urrejola, los resultados de la elección en EEEUU son sorprendentes y difíciles de comprender, sobre todo pensando en que las encuestas no hacían pensar una victoria tan elocuente de Donald Trump.

Sin embargo, la jefa de la diplomacia nacional entre marzo de 2022 y marzo de 2023 señala que Chile debe seguir con su política multilateral y no entrar en el juego de una guerra comercial entre EEUU y China. Por lo mismo, afirma que el acuerdo que moderniza la asociación con la Unión Europea adquiere especial relevancia.

- ¿Cómo analiza la contundente victoria de Trump en las elecciones en EEUU?

- Una vez más las encuestas han demostrado que en estos tiempos no sirven. Todos hablaban que las elecciones serían reñidas, pero nadie esperaba este nivel de votación de parte de Trump.

Me parece llamativo que una persona que tenga las acusaciones que tiene Trump, incluso judiciales, finalmente sea elegido de esta manera por parte del pueblo de Estados Unidos. Más bien, es cuestionarse lo que pasa y por qué el progresismo no está respondiendo a la gente. Todavía estoy tratando de entender cómo una persona con tantos juicios y que hace de su narrativa de discursos de odio, sexistas y racistas, riéndose del contrincante como si fuera un enemigo, finalmente gana. Hay que entender las causas de lo que está pasando, del cómo un personaje como Trump, que claramente miente y es agresivo, gana; pero a la gente no le importa, no es que no sepan quién es.

- ¿Qué efectos podría tener en Chile el nuevo mandato de Trump?

- Creo que sí, van a haber algunos impactos. En términos comerciales, a pesar de tener una relación sólida con Estados Unidos, sé que hay una preocupación, porque Trump ha señalado que va a imponer nuevas barreras comerciales y aranceles, pero ahí hay un TLC que está vigente desde 2004. Habrá que ver bajo este enfoque proteccionista de Trump si va a pedir revisar alguna parte del acuerdo, pero sí es un tema que no creo que se vea en el corto o mediano plazo, pero puede haber alguna desestabilización, pero el TLC vigente indica que hay que estar tranquilo pero alerta.

- ¿Y el programa visa waiver?

- También tiene que ver con este discurso de Trump en materia de inmigración, probablemente van a haber decisiones proteccionistas no con Chile en lo particular, pero cómo se mantenga la relación bilateral y la forma en que Chile siga cumpliendo con los requisitos del programa no creo que haya cambios inmediatos.

- ¿Puede haber cambios en el ámbito multilateral?

- Creo que desde el punto de vista de la política exterior chilena, ahí sí puede haber efectos a nivel multilateral. La importancia que Chile le da a los espacios multilaterales, en agendas claves como el cambio climático y la necesidad de fortalecer la reforma a la ONU, claramente ahí hay una visión distinta de Trump y en foros multilaterales donde existe una agenda conjunta con Estados Unidos va a existir un cambio importante no solo con Chile.

- ¿Se puede reavivar la guerra comercial entre China y EEUU?

- Creo que eso pasará de todas maneras y ahí un país tan pequeño como Chile debe seguir buscando un equilibrio frente a las grandes potencias, porque para nosotros la multiplicidad de socios es muy importante y ahí vamos a estar en bastantes aprietos en esta guerra comercial. Pero debemos seguir fortaleciendo las relaciones con todos y con la Unión Europea también, donde hoy adquiere el acuerdo alcanzado con ellos una importancia aún mayor, pero vamos a ver cómo se dan las cosas.