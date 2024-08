Lagos Weber y reforma previsional: “No va a ser lo que quería un sector de la izquierda y las AFP no van a aplaudir"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El senador del PPD Ricardo Lagos Weber aseguró este martes en una entrevista radial que la reforma previsional apuntará a un “sistema mixto, porque no hay de otra para avanzar".

En Radio Duna, el parlamentario precisó que ya se llegó a un acuerdo procedimental, pero que “no va a ser lo que quería un sector de la izquierda seguramente, y garantizo al tiro que las AFP no van a aplaudir; aquí nadie va a desaparecer, pero vamos a encontrar un sistema mixto, porque no hay de otra para avanzar".

Lagos Weber enfatizó que “no va a ser una propuesta desmedida, va a ser una propuesta, como ocurre en democracia, en la medida de lo posible”.

Asimismo, destacó que los acuerdos políticos necesitan unidad de propósito para construir futuro.