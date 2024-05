Pierina Ferreti, directora ejecutiva Fundación Novo XXI: “El Gobierno tendrá que sopesar qué compromisos asumir sin necesidad de aprobar una reforma tributaria”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La directora ejecutiva de la Fundación Novo XXI, Pierina Ferreti, hace un año visualizó que era un riesgo que muchos anuncios dependieran de la aprobación de la reforma tributaria. Ahora, 12 meses después -y ad portas de una nueva cuenta presidencial de Gabriel Boric-, insta al Ejecutivo a diferenciar las medidas que inevitablemente requieren del proyecto junto con destacar la necesidad de priorizar los temas de seguridad y llamar al Congreso a asumir su responsabilidad en el debate de materias que la ciudadanía espera hace décadas, como mejores pensiones.

- ¿A qué atribuye la falta de acuerdo considerando que varios Gobiernos han intentado una reforma de pensiones?

- Las razones son, en este momento, más bien mezquinas por parte de la oposición. Hay una voluntad de trabar la agenda del Gobierno, la agenda de pensiones y tributaria, para sacar réditos electorales, o sea, capitalizar un fracaso del Gobierno en materias tan sensibles.

El problema de esto es que quien paga los costos es la ciudadanía, los jubilados actuales, que son uno de los públicos a los que el Gobierno quiere atender de manera oportuna con la reforma de pensiones.

Lo que está detrás, lo más inmediato, es el escenario electoral.

- Hace un año señalaba que era un riesgo que muchos de los anuncios dependieran de la reforma tributaria. ¿Cómo resolver ese aspecto?

- Efectivamente, advertimos el año pasado que era un riesgo que muchos anuncios dependieran de la aprobación de la reforma tributaria.

Me parece que ahí hay algunos elementos, hay algunas reformas que efectivamente es muy difícil que tengan sostenibilidad en el tiempo, si es que no están ancladas a una nueva estructura de recaudación tributaria. Pensemos en la PGU. Uno podría decir bueno, que el Gobierno se las arregle y suba de todas maneras la PGU, aunque no haya reforma tributaria, pero cómo hacemos eso sostenible en el tiempo, si es un gasto permanente y que va a ir incrementándose nuestra población y nuestra tasa de natalidad va bajando. Es un problema que solo va a crecer.

En otras materias, por ejemplo, lo que se ha discutido sin todos los elementos sobre la mesa, es la cuestión del nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, un nuevo modelo de que incluya -a su vez- modalidades de condonación de las deudas educativas del CAE.

- ¿Qué le parece esa idea?

- Lo que se ha anunciado es un esquema que se va a poder implementar con los recursos que ya se emplean en educación superior, es decir, se desvinculó de la reforma tributaria (...) Eso es una forma de no anclar a la reforma tributaria a medidas que se han anunciado, medidas que se quieren implementar, pero son distintas.

Entonces, me parece que ahí el Gobierno tendrá que sopesar qué elementos, qué compromisos se pueden asumir sin necesidad de aprobar una reforma tributaria y cuáles necesariamente tienen que sustentarse en esa reforma.

- ¿Qué rol juega el Congreso?

- Hay que responsabilizar al Congreso también de que el país pudiera avanzar en tantas deudas pendientes. Me parece que este Congreso, esta legislatura, ha sido muy reacia a actuar con responsabilidad, por ejemplo, en la reforma tributaria y en la de pensiones. No así en otras materias que, a pesar de la majamama, de la enorme cantidad de partidos distintos, de independientes, de ese desorden que a veces prima en el Congreso, se ha llegado a acuerdo. Lo que quiero decir es que cuando se quiere, se puede.

Un camino de futuro

- ¿Qué se puede esperar para la tercera cuenta pública presidencial?

- La cuenta tiene que estar y va a estar, por cierto, centrada en lo que el Gobierno ha hecho, en aquello que ha cumplido y, sobre todo, de mostrar un Gobierno que ha sido capaz de escuchar las necesidades de la ciudadanía y rápidamente hacer las modificaciones, cambiar las prioridades para atender a esas urgencias.

Me parece que es una cuenta pública en la que tendríamos que escuchar cuestiones en materia de cuidados. También debiéramos escuchar algo de lo que ha sido tan bullado estos últimos días, sobre el nuevo financiamiento para la educación superior y la cuestión del CAE.

- ¿Y seguridad?

- El Gobierno debe seguir poniendo en el centro de su discurso y de sus acciones la seguridad y, por último, es un Gobierno que tiene que marcar una línea de desarrollo y bienestar. Tenemos que volver a hablar de desarrollo.

¿Qué vamos a hacer con los recursos del litio? ¿Qué vamos a hacer con los recursos del hidrógeno verde? ¿Para qué queremos crecer? ¿Cómo queremos crecer? ¿Qué áreas de la economía queremos desarrollar? ¿Qué áreas de la industria queremos desarrollar y para qué? ¿Qué vamos a comprender ahora en el siglo XXI como bienestar? ¿Cuál va a ser el bienestar que le queremos ofrecer a la población y a la ciudadanía en Chile?

Me parece que el Presidente Boric tiene que marcar acá -en su penúltima cuenta pública- un camino de futuro.