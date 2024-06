Boric se reúne con Zelensky en cumbre por la paz donde condena invasión de Rusia a Ucrania

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Luego de su visita a Alemania y posteriormente Suecia, este sábado el presidente Gabriel Boric se encuentra participando en la primera jornada de la Cumbre por la Paz en Ucrania que se está realizando en Burgenstock, una localidad de Lucerna, Suiza.

En la cita, que logró convocar a más de 90 delegaciones, con representantes y mandatarios de distintas partes del mundo, el Presidente Gabriel Boric, se refirió al conflicto que da origen a la actividad.

“Tengo la profunda convicción de que es el respeto al derecho internacional es el que va a permitir construir paz, justicia y equidad entre los pueblos, y estamos ante una clara violación del derecho internacional con la invasión de Rusia a Ucrania, como también lo estamos con los ataques que están viviendo hoy día en Gaza por parte del ejército de Israel”, planteó Boric en una breve declaración a los medios antes de su intervención en el plenario del evento.

No fue lo único, también sostuvo que “creemos que tener un mismo estándar en materia de derechos humanos y de integridad territorial es clave para sostener posiciones que le hagan sentido al mundo”, zanjó.

Las actividades

Al inicio de la Cumbre, Boric sostuvo un encuentro con su par ucraniano, Volodímir Zelensky, quien agradeció la participación del mandatario chileno en el evento.

Con respecto a los temas abordados en la conversación, Zelensky sostuvo que los “resultados esperados de la Cumbre y las medidas adicionales para implementar la Fórmula de Paz, incluyendo reuniones sobre sus disposiciones concretas”.

Por su parte, el Mandatario chileno planteó a través de su cuenta en X que "le manifestamos nuestro respeto por la integridad territorial de su país. La defensa de la democracia y los derechos humanos se ha venido consolidando gobierno tras gobierno y seguimos en esa tarea".

Esta no fue la única actividad del Presidente Boric, antes de su participación en la Cumbre, también se reunió con el primer ministro de Irlanda Simon Harris, con quien abordó la relación comercial entre ambos países. "Esperamos acrecentar la relación comercial y cultural entre ambos países, con la actualización del Acuerdo Marco Avanzado con la Unión Europea. La defensa de los derechos humanos es un valor que ambos compartimos y en nuestra historia reciente hemos conocido de la solidaridad de Irlanda. Hoy, con ese mismo espíritu, bogamos por el respeto al derecho internacional y nuestro apoyo a la solución de dos Estados ante la guerra en Gaza", relató el propio mandatario a través de su cuenta en X.

La intervención del mandatario

Luego de la intervención de varios mandatarios y representantes políticos, fue el turno del Presidente Boric de hablar en el plenario.

En su intervención, Boric señaló que Chile “está comprometido con el respeto del territorio soberano de las naciones. Nos oponemos firmemente a las amenazas o el uso de la fuerza, creemos que la diplomacia y el derecho internacional son la única forma legítima para resolver disputas”.

En esa línea, el Presidente explicó las razones que llevaron a que Chile se sumara a la Cumbre. "¿Por qué un país que está tan lejos de esta guerra como Chile está participando en esta cumbre? No es porque no nos gusta Putin, aunque a mi en lo personal no me gusta", dijo, agregando que la razón real "es porque nosotros como pequeño país del sur del mundo, con veinte millones de habitantes, somos conscientes de que solo el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos, puede garantizar la paz. Lo mismo se aplica al conflicto en Gaza".

El evento

La “Cumbre sobre la Paz” se presenta como un evento del más alto nivel, dirigido a Jefes de Estado y Jefes de Gobierno, que busca facilitar un diálogo entre los líderes mundiales respecto del conflicto.

El objetivo de la cita, en concreto, se divide en tres grandes focos: establecer un marco de trabajo conjunto; disponer de una plataforma para establecer discusiones de alto nivel sobre temáticas compartidas; y generar un camino para un proceso de paz.