Caso Monsalve: Sauerbaum denuncia "pacto de silencio" y pide la salida del jefe de asesores Crispi

Luego que el juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Mario Cayul, ordenara prisión preventiva para el ex subsecretario del interior Manuel Monsalve, por la gravedad de los delitos sexuales que se le imputan, ex funcionarios de sistema de justicia y parlamentarios en ejercicio han fijado posición al respecto.

El diputado Frank Sauerbaum (RN), se refirió este miércoles a un pacto de silencio por parte de La Moneda, al momento de conocer la denuncia.

“Que se haya dado la prioridad a proteger a Monsalve y no a proteger a la víctima. Aquí es evidente el pacto de silencio por parte del segundo piso (del palacio de La Moneda), justamente para no afectar el resultado de las elecciones que se venían en octubre”, dijo durante una entrevista en radio Pauta.

Boric califica de "decisión correcta" la prisión preventiva de Monsalve: "Demuestra que nadie está por encima de la ley""

El parlamentario apuntó al jefe del segundo piso del palacio, Miguel Crispi, como responsable de la crisis desatada por el manejo del caso.

“Yo creo que el pacto de silencio, al cual se ha hecho alusión, está en el segundo piso. Ahí está Crispi y el círculo más cercano al Presidente (...) Miguel Crispi hace mucho rato que debió haber salido. Le hace mucho daño al Gobierno, pero lamentablemente se instala de nuevo el amiguismo, por sobre la administración objetiva del Estado”, señaló.

Ante esto, el senador Daniel Núñez (PC), dijo en CNN Chile radio que “decir que hay un pacto de silencio es una canallada tremenda. Primero, porque tenemos al ex subsecretario, preso. Segundo, porque tenemos un Presidente de la República que, en vez de callar, de obstaculizar o de esconder las cosas, fue a declarar en forma voluntaria a la Fiscalía y dijo toda la verdad“.

“Si eso no es oportunismo político, no sé lo que es”, agregó.

En la misma línea, el diputado independiente Tomás De Rementería, respaldó el actuar del Presidente, afirmando que informarle a sus asesores “es la normalidad de cualquier gobierno (...) Era lo que se tenía que hacer”.

Durante una entrevista en radio Duna, el parlamentario agregó que “no creo que las cosas no se hayan hecho como debían hacerse, se hicieron como se podían gestionar (...) Nadie fue cómplice, ni encubridor”.

Por otra parte, el ex fiscal de la Fiscalía Oriente, Carlos Gajardo, abordó la complejidad que representa el caso para la defensa de Monsalve, apuntando a que él tomó una decisión errada antes que iniciara el proceso, “jugársela con esta tesis, poco creíble, de que él no recordaba nada (...) obligó a la defensa jugársela por esa tesis que es una muy difícil de sostener”.

“El problema que tiene esa tesis es que yo creo que a partir de la instalación de la perspectiva de género y del no es no, no importa todo lo previo que ha sucedido, sino que importa el consentimiento en el momento del acto sexual, (…) y hay muchas pruebas que indican que ella lo intentaba rechazar”, explicó el ex funcionario.