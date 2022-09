Comando del Apruebo agradece a votantes y llama al Rechazo a cumplir su palabra de dotar a Chile de una nueva constitución

Con agradecimientos y un llamado a la calma para los votantes que les dieron el 37% de votos, los líderes del Comando del Apruebo reconocieron su derrota pasadas las 20:00 horas. Pero, al mismo tiempo, resaltaron la exigencia de cumplir su promesa con una nueva constitución a quienes lideraron el Rechazo.

El diputado (PL) Vlado Mirosevic, inició la declaración oficial recordando que "hace dos años decidimos, libre y soberanamente, iniciar ese camino de un texto escrito en democracia con un mandato claro por parte de la ciudadanía, y hoy tras una jornada de participación histórica que valoramos reconocemos este resultado y escuchamos con humildad lo que el pueblo de chile ha manifestado", señaló

La diputada Karol Cariola, prosiguió agradeciendo a quienes votaron por el Apruebo. "Queremos decirles gracias, no sólo por apoyar esta opción sino por jugársela durante meses por nuestras calles y alrededor del mundo". Y recalcó que “la decisión de dotarnos de una nueva constitución hoy sigue vigente y ha sido recogida por representantes incluso por el Rechazo. Le han dado su palabra a todo Chile que impulsarán una nueva constitución y este desafío por realizar cambios estructurales sigue en pie y no renunciaremos a ello”, agregó,

En la misma línea indicó que "nos comprometemos a generar las condiciones para encauzar la voz popular y que nos lleven al camino para dotarnos de una nueva constitución”. Asimismo, hizo un llamado "a la calma a estar orgullosos del trabajo realizado porque lo dimos todo", puntualizó.

Por su parte, el senador (RD) Juan Ignacio Latorre calificó el proceso de "impecable" y junto con agradecer a los militantes enfatizó que "es el momento de escuchar el mensaje de Chile".

"El proceso constitucional no ha terminado. El presidente Boric debe liderar este proceso. Los pasos que siguen requieren de un esfuerzo sustantivo de diálogo. Comprometemos nuestros esfuerzos desde ya", puntualizó.

La primera en reconocer la derrota - tras obtener el Apruebo 37% de los votos, frente al 62% del Rechazo-, fue Flavia Torrealba, presidenta de la Federación Regionalista Verde. "La primera lectura que tenemos desde la federación regionalista verde es que en este país había que ofrecer institucionalidad (…) tal vez los partidos debimos haber cumplido un rol más significativo. El Presidente de la República, Gabriel Boric, va a ser un símbolo de la unión en este país. Naturalmente vamos a estar disponibles a ayudarlo en todas las condiciones que ese liderazgo le permite. Tenemos que hacer conversación serena (…) vamos a exigir a la derecha el cumplimiento del compromiso al que se han allegado de partir de los tópicos y los temas más importante que este proceso había avanzado"

Le siguió la diputada (PC), Carmen Hertz, quien indicó que "la constitución que se le propuso a Chile era moderna y daba respuesta a lo que genero el estallido (…) Creo que no fuimos capaces de instalarlo. No teníamos las vocerías para poder realmente desmontar las mentiras, los fake news que se dieron. Lo lamento mucho, (…) Esto no es un proceso para apruebo dignidad sino para la sociedad chilena", expresó.