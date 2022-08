Comentarios de Bolsonaro sobre Boric causan rechazo transversal en clase política

En una semana en que la tensión política está alcanzando su máximo nivel previo al plebiscito del próximo domingo 4 de septiembre y en que la situación del gobierno es cada vez más compleja, a partir de la detención del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), el presidente de Brasil, Jail Bolsonaro, decidió involucrar al mandatario chileno, Gabriel Boric, en su campaña para la reelección donde compite con Lula Da Silva que busca volver a la primera magistratura de Brasil. Lo que no fue bien recibido transversalmente en nuestro país.

Así, en el marco de un debate de campaña según la agencia EFE, Bolsonaro no encontró nada mejor, como fórmula de ataque a su adversario, que sacar a colación las afinidades políticas de Lula, haciendo un recorrido por varios nombres, entre los que incluyó a Boric, para demostrar lo que podría ocurrir en el país si gana su contendor.

Bolsonaro y Lula lanzan duras acusaciones en primer cara a cara presidencial

La diatriba de Bolsonaro fue bastante detallada, señalando que “el expresidiario apoyó a Chávez, apoyó a Maduro. Y mira cómo está Venezuela” y que Lula apoyó a Gabriel Boric en Chile, quien “prendía fuego en el metro”, a Gustavo Petro en Colombia, “que quiere liberar las drogas” y a Daniel Ortega en Nicaragua, “que arresta sacerdotes y persigue monjas”. Además, criticó la situación económica de la Argentina de Alberto Fernández.

Lo que en Chile fue muy mal recibido por la clase política de manera transversal. De hecho, el presidente de la UDI, senador Javier Macaya, fue consultado sobre el tema en radio Pauta y fue categórico en su rechazo a los dichos de Bolsonaro: “Me parece que no corresponde, no es correcto. Es una aseveración que se escapa de la realidad y la critico. No tengo ninguna empatía por una declaración de ese tipo".

Mientras que el senador de la DC Matías Walker, también se mostró molesto con la actuación de Bolsonaro, calificando –a través de su cuenta de Twitter- de “inaceptable” los dichos de Bolsonaro y expresando todo su “repudio”.