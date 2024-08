Diputado Undurraga advierte que el PC busca quiebre con el Gobierno “para salir del mismo y volver a victimizarse"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Representantes del mundo político reaccionaron este lunes ante las declaraciones del presidente del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, quien aseguró que en Venezuela “no existe una dictadura porque hay separación de poderes”.

En una entrevista con Radio Pauta, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli), afirmó que “el presidente del PC busca un quiebre solapado con el Gobierno, para salir del mismo y volver a victimizarse".

A juicio del parlamentario, “el Partido Comunista tiene un triple discurso y las dictaduras son malas cuando son de derecha y son buenas cuando son dictaduras amenas”.

Asimismo, fue enfático al afirmar que “lo que está haciendo el Partido Comunista hoy día, al no reconocer, no solamente el triunfo de (Edmundo) González y la oposición venezolana, sino además esperar las listas, que francamente ya no llegaron, están demostrando que la democracia para el Partido Comunista en Chile es utilitaria”.

También en Radio Pauta, el senador (PS) José Miguel Insulza, dijo: “yo prefiero ser comprensivo. La dirección del PC se mueve en un espacio muy difícil y estrecho, con discrepancias internas”.

Sin embargo, destacó que “a mi lo que me parece valioso es que, a pesar de esas discrepancias internas, ellos estén dispuestos a plegarse a lo que han dicho todos los demás países de América, salvo los que tienen dictaduras, que es que se muestren las cifras, porque si no se muestran no los van a reconocer”.

Vallejo insiste en actas

Por otra parte, al ser consultada sobre el tema la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, se limitó a decir que “frente al proceso electoral que vivió Venezuela, todos, incluso el PC, (...) hemos insistido que el resultado no puede ser 100% validado si no se entregan todas las actas”.

“El PC ha mantenido esa línea de exigencia con la entrega de todas las actas pormenorizadas, para la total transparencia del proceso (...) y el gobierno valora que haya un alineamiento total con una de las solicitudes básicas que ha hecho Chile”, agregó.

Al ser consultada sobre si el régimen de Maduro es una dictadura, Vallejo aseguró que respalda “cada una de las palabras del Presidente y el canciller”, enfatizando además que “aquí no hay espacio para interpretaciones personales ni militantes”.