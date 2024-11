Un optimista Claudio Orrego apunta a acuerdos: "La gente no quiere ni insultos, ni violencia, ni peleas pequeñas"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Acompañado por un grupo de alcaldes oficialistas reelectos, entre ellos el más votado Tomás Vodanovic, el candidato a mantenerse en el puesto como gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se mostró confiado en el resultado de este domingo de la segunda vuelta de la elección de gobernadores y anticipó un trabajo con los 52 líderes comunales de mantenerse en el cargo.

"Si soy electo gobernador hoy día como espero y sé que va a ser, vamos a trabajar con los 52 alcaldes y alcaldesas, no importa su color político", dijo Claudio Orrego, quien aventajó en la primera vuelta, al ir a votar en la comuna de Pelalolén. "La ciudadanía nos exige a gritos que nos pongamos de acuerdo. No quiere ni insultos, ni violencia, ni peleas pequeñas, quiere que trabajemos por hacer de Santiago un lugar más seguro, por hacernos cargo de la crisis ambiental y sobre todo por este gran dolor de nuestra ciudad y región que es la tremenda desigualdad".

Francisco Orrego anticipa una "elección bien apretada" en Metropolitana: "Estamos en las manos de Dios y de los vecinos"

Agregó que, de seguir al mando de la Gobernación Metropolitana, buscará enfocar los recursos en función de los ingresos y tamaño e independiente del color político de los alcaldes. "No es lo mismo una comuna de altos ingresos que una comuna como La Pintana, como Renca, como Quinta Normal o como Cerro Navia. No es lo mismo una comuna pequeñita que una comuna grande como Maipú o Puente Alto (...) La consideración política no puede obstaculizar el entregar los recursos a quien corresponde", señaló.

Asimismo, respondió frente a iniciativas planteadas por su contendor que, aseguró, ya existen. "La buena política significa hablar con la verdad. Si tú dices que tu proyecto estrella lo vas a hacer en Santiago, pero tu proyecto existe hace 11 meses, el que está faltando a la verdad no es el que hizo el proyecto, como los otros", dijo. "La central integrada de cámaras de la Región Metropolitana se inauguró en enero de este año, nuestro contendor dice que va a ser el principal proyecto para los próximos cuatro años… Eso es faltar a la verdad", agregó Claudio Orrego.