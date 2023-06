Tohá en Enela insta por pacto fiscal: “El balance estructural nos está mostrando hace varios gobiernos que necesitamos gastar más que lo que logramos recaudar”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En el marco de su participación en el Encuentro Empresarial de la Araucanía (Enela) 2023, la ministra del Interior, Carolina Tohá, enfatizó la necesidad de lograr concretar un pacto fiscal para enfrentar los mayores gastos que enfrenta el país y también instó a generar confianzas para encontrar soluciones a los problemas que vive la macro zona sur.

El nombre del encuentro se denominó “Paz para el desarrollo” y, en ese marco, planteó que “esta dupla es una en la que creemos firmemente como Gobierno y es co-dependiente, sin paz no hay desarrollo y viceversa, por eso es importante que ambas se puedan potenciar y no inhibir”.

Sostuvo que en materia económica “el escenario catastrófico que se veía hace un año lo hemos logrado frenar, la inflación hoy va hacia atrás, pero tampoco lo tenemos desde el punto de vista de las proyecciones más negativas sobre crecimiento”.

Agregó que, “desde el punto de vista fiscal, la situación era la más crítica desde el regreso a la democracia con un déficit de 7,7% y terminamos el año pasado con un superávit, lo que teníamos desde la deuda pública era complejo venía subiendo, tuvimos un frenazo y empezamos a tener un descenso, estas cosas las hemos logrado en momentos de desafíos enormes”.

La ministra también se refirió a la necesidad de lograr un pacto fiscal que impulsa el gobierno al indicar que “el balance estructural nos está mostrando hace varios gobiernos que estamos necesitando gastar más que lo que logramos recaudar”.

Señaló que “ahí tenemos un desafío que resolver, tenemos que hablar cómo, pero es evidente que ese problema nos está acompañando y que no estamos llegando a cubrir las necesidades que como sociedad definimos como importantes de llevar adelante”.

Respecto a la comisión para la paz y el entendimiento creada por el Gobierno, dijo que hay que entenderla como una oportunidad para encontrar soluciones e instó a no “relacionarse desde la máscara que uno ve en el otro que hace imposible avanzar o buscar en el otro siempre la excusa para no confiar”.

Enfatizó que “en Chile y en esta región tenemos oportunidad de crear una mirada de futuro en común a partir de un diálogo en que apostemos a crear confianzas, no ser ingenuos, pero que pongamos la energía en construir confianzas y no apuntar con el dedo para hacerla inviable, está la oportunidad de no equivocarnos”, concluyó.