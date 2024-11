Se registran los primeros movimientos en la OPA de la peruana Yura por Cementos Bío Bío

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) que lanzó la cementera peruana Yura -ligada al grupo Gloria- para aumentar su participación en Cementos Bío Bío hasta cerca del 40% se encuentra formalmente en curso, y ya se empezaron a ver los primeros movimientos.

Al mediodía del lunes, el porcentaje de aceptación de oferta alcanzaba el 1,20%, equivalente a 636.325 acciones. De acuerdo a la Bolsa de Santiago, esto representa aproximadamente el 0,26% del capital de la empresa controlada por la familia Briones.

Esta operación está dirigida a todos los accionistas de Cementos Bío Bío que sean titulares de algún porcentaje de la propiedad durante la vigencia de la oferta, la cual inició el pasado 14 de noviembre y vencerá el 13 de diciembre de 2024.

Actualmente, Yura cuenta con un 19,9% de CBB. Así, la OPA se declara exitosa si la firma peruana obtiene en la operación al menos otro 20,05% de las acciones, es decir, 53 millones de papeles.

El precio por acción de la oferta es de $ 1.092, por lo que la operación significará un monto total de $ 57.881 millones (unos US$ 59 millones). Además, la OPA representa un premio de 58,6% por sobre el valor de mercado.

“La operación busca maximizar el valor de la inversión en la compañía y aportar mediante una posición más activa en su directorio; sin tener como fin el control de la misma. La fortaleza del mercado chileno brinda la confianza y seguridad para que el grupo Gloria, a través de sus subsidiarias, apueste por una participación activa en este contexto empresarial”, indicó Yura en un comunicado.

Cabe destacar que el pasado 10 de octubre, Yura envió una carta oferta no vinculante, con una vigencia de 30 días, a los accionistas controladores de Cementos Bío Bío -cuyas sociedades están ligadas a las familias Lapostol, Briones, Rozas Rodríguez y Stein Von Unger- para así adquirir títulos de la cementera. Sin embargo, la carta oferta no fue aceptada dentro de plazo. Con esto, la presente operación se da en un escenario donde no existen acuerdos previos entre el oferente y los accionistas controladores de CBB, que actualmente tienen una participación del 62,09% de la cementera.