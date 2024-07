Tras crecer en obras para sector hotelero, LDZ Constructora apunta al desarrollo inmobiliario y mira al sur del país

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En la década de los años 2000, los hermanos Francisco y José Pedro Domínguez Larraín comenzaron a mirar de cerca el boom inmobiliario que estaba teniendo lugar en el país y, luego de un tiempo de evaluación, decidieron sumarse a ese fenómeno.

Fue así, como hace más de 17 años ambos fundaron LDZ Constructora, una firma especializada en la industria hotelera, específicamente en la remodelación de estos inmuebles.

Actualmente, la empresa ha construido un total de 155 mil metros cuadrados y ha cortado las cintas de 41 proyectos a lo largo del país, período en el cual ha trabajado con grandes compañías hoteleras como Sheraton, Explora, Atton, Hyatt, Dreams y Enjoy, entre otras.

A pesar de que la firma se enfoca en la remodelación de hoteles, durante la pandemia diversificaron su negocio a la industria de los casinos, al área de la salud y a la construcción, tanto residencial como institucional.

Sin embargo, durante el período de pandemia, la constructora se vio obligada a dar un giro decidido en su estrategia. Francisco -que además de socio fundador, es el gerente general de LDZ- explicó que a principios de 2020 comenzaron a darse cuenta que en grandes países de Europa las fronteras empezaron a cerrarse, situación que golpeó fuertemente al turismo.

“Ahí nos dimos cuenta que nuestro negocio no podía depender solamente de hoteles. El turismo se paralizó completamente, los hoteles ya no querían -y no podían- remodelar sus instalaciones porque no tenían caja, lo que nos dejó dos opciones: desistir o salir y diversificar nuestro negocio”, señaló el ejecutivo.

Nuevos proyectos

En pleno 2020, los hermanos Domínguez comenzaron a buscar nuevas áreas de negocio para entrar con LDZ, período en el cual vieron la oportunidad de ingresar a la industria de los casinos, en el rubro de la salud, y en la construcción residencial e institucional.

Esta decisión los llevó a encargarse de la ampliación del Casino Enjoy de Coquimbo, de la construcción de la terraza de juegos del Casino Antay, ubicado en la Región de Coquimbo, y de la instalación de paneles fotovoltaicos en dicho establecimiento.

Respecto del área de la salud, los fundadores de LDZ explicaron que hace un tiempo estuvieron trabajando en la Clínica Santa María, específicamente en su Centro de Cuidado de la Mujer, y actualmente se encuentran cerrando el contrato con otra institución de salud.

“Fuimos a buscar otros nichos, pero que fueran primos hermanos de la hotelería, para así no perder nuestra identidad como constructora, donde nosotros podíamos generar ese valor”, recalcó el ingeniero comercial y gerente de administración y finanzas de LDZ, José Pedro Domínguez.

En los últimos años, la empresa también ha remodelado la fachada y el interior de la Cámara de Comercio de Santiago, estuvo a cargo de la construcción de los edificios Santiago Circular y Juan Agustín Alcalde -emplazados en Santiago Centro y Vitacura, respectivamente-, de la remodelación del Spa Mund, de levantar el edificio corporativo Caja Los Andes y la reforma de oficinas, entre otras obras.

Proyección en el rubro inmobiliario

A la fecha, LDZ tiene cinco proyectos en ejecución: una nueva ala en el Hotel Monticello, la remodelación del Hotel Dreams en Valdivia, la habilitación de las oficinas para la empresa Softys en Santiago Centro y la construcción de dos edificios en Temuco. Para el cierre del presente ejercicio, la firma quiere sumar dos obras más a la lista.

“Hoy estamos creciendo como un 35% y tenemos ventas proyectadas por UF 400 mil”, destacó el gerente de administración de la firma sobre las perspectivas para 2024.

Sobre esta base añadió que “la idea es seguir así. La industria hotelera se está recuperando y, si hace un año íbamos a un hotel para ofrecerle nuestro servicio, nos cerraban la puerta en la cara, pero hoy ya estamos viendo un mayor interés. Sigue faltando una inyección de inversión, pero estamos viendo una recuperación y ya nos están llamando”, añadió.

Con estas “buenas noticias”, LDZ también tiene el foco puesto en seguir diversificando su negocio. Francisco Domínguez recalcó que les gustaría ingresar en el área de desarrollo inmobiliario y enfatizó que están viendo de cerca el modelo de renta residencial.

“Es una idea en pañales, pero nos gustaría integrar la parte más inmobiliaria en nuestro negocio. Todavía no sabemos si será a través de un socio, o algo que comandemos nosotros solos. También hemos explorado la renta residencial, que es algo muy parecido a la industria hotelera. Sabemos que hoy día está todo súper trabado, pero estos dos son mundos que queremos explorar. No queremos perder nuestra especialización, que son los hoteles, pero creemos que la clave es seguir diversificando nuestro negocio”, enfatizó.

El horizonte empresarial de los hermanos Domínguez para los próximos años es que LDZ siga creciendo dentro de Chile, donde ya tiene presencia en 11 regiones.

En detalle, los fundadores de la compañía explicaron que quieren seguir profundizando su negocio en el sur del país, donde creen que va a existir un boom inmobiliario en los próximos períodos. “En el sur están pasando muchas cosas, y lo estamos mirando de cerca. Allá hay menos especialización que en otras regiones de Chile, espacio que nosotros queremos aprovechar”, concluyó Francisco Domínguez.