AB InBev abandona gremio cervecero de Chile: "No se les ha dado espacio a los pequeños productores"

Este viernes, Cervecería AB InBev comunicó a la Asociación de Productores de Cerveza de Chile (Acechi) que no seguiría formando parte del gremio.

La multinacional belga, que comercializa en Chile marcas como Corona, Budweiser, Stella Artois y Becker, declaró que el funcionamiento de la asociación no estaba alineado con los "valores, principios y propósitos" que tienen como compañía, "que es velar por la integración de la mayor cantidad de actores e intervinientes de la industria cervecera".

AB InBev dijo que participa en el gremio desde 2018, "donde hemos buscado impulsar la representatividad de la categoría". No obstante, apuntaron a que la organización no se ha preocupado de fomentar la competencia en el rubro: "No vemos representatividad y no se les ha dado espacio a los pequeños productores. Asimismo, no hemos visto un desarrollo de la industria cervecera impulsado por el gremio".

Para finalizar, la empresa agregó que "actualmente estamos evaluando nuevas instancias de participación gremial que nos permitan seguir influyendo positivamente en la comunidad, como un actor social relevante en el país".

El mano a mano con CCU

Acechi cuenta con una amplia participación de CCU, el rival directo con el que AB InBev se disputa el mercado nacional. Además de la firma del Grupo Luksic, entre las 19 empresas socias del gremio hay otras seis artesanales que son de su propiedad: Austral, D'olbek, Guayacán, Kunstamnn, Szot y, la recientemente adquirida, Volcanes del Sur.

Asimismo, de los nueve puestos del directorio del gremio, cuatro de ellos son ocupados por ejecutivos de CCU -incluido el presidente-, además de un representante de Guayacán y uno de Austral. AB InBev, en tanto, contaba con un solo escaño en la mesa.

Ambas compañías libran este mano a mano no solo en Chile, sino que también en varios otros países de Latinoamérica, competencia que no ha estado exenta de roces.

En 2017, CCU demandó a la belga por abuso de posición dominante en Argentina. Asimismo, en sus resultados del primer trimestre, la firma chilena apoyó las multas que se le impusieron a AB InBev por ese mismo cargo en Colombia y Uruguay, por parte de las respectivas autoridades de libre competencia de cada país.

“Estas decisiones, sumadas a las tomadas en Argentina el año pasado -una multa en contra de Quilmes por incurrir en prácticas anticompetitivas- van en línea con igualar las condiciones de competencia en la industria de cervezas de la región, en beneficio de consumidores y clientes”, escribió CCU en esa publicación de mayo.