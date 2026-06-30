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La Pizka proyecta crecer 25% en producción este año y alcanzar los 2.000 puntos de venta a fines de este año

La firma chilena de bebidas RTD ya concentra un 21% de participación en valor dentro del canal supermercados.

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 30 de junio de 2026 a las 20:00 hrs.

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<p>La Pizka proyecta crecer 25% en producción este año y alcanzar los 2.000 puntos de venta a fines de este año</p>

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