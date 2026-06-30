La Pizka proyecta crecer 25% en producción este año y alcanzar los 2.000 puntos de venta a fines de este año
La firma chilena de bebidas RTD ya concentra un 21% de participación en valor dentro del canal supermercados.
Noticias destacadas
La empresa chilena de cócteles congelados La Pizka proyectó aumentar en 25% su producción durante 2026, hasta alcanzar 1,25 millones de litros, en medio del crecimiento que registra la categoría de bebidas listas para consumir (Ready to Drink; RTD) en el mercado local.
La firma espera además ampliar su presencia comercial desde los actuales 1.500 puntos de venta a cerca de 2.000 establecimientos a fines de este año, incluyendo supermercados, botillerías, almacenes y tiendas especializadas.
Actualmente, la firma concentra un 21% de participación en valor dentro del canal supermercados y proyecta alcanzar el liderazgo de la categoría durante el tercer trimestre, luego de que un estudio de Nielsen la posicionara como la marca con mayores ventas en su segmento durante el año pasado.
Para acompañar ese crecimiento, la empresa está ejecutando inversiones destinadas a fortalecer su capacidad de almacenamiento de productos congelados y secos. Según explicaron en un comunicado los socios fundadores, Diego Taggart y Diego García, la estrategia apunta a reforzar la infraestructura logística para responder al aumento esperado de la demanda, sin contemplar por ahora la construcción de nuevas plantas productivas.
En materia de portafolio, el Sour Limón Sutil continúa siendo el producto más relevante para la compañía y representa cerca del 40% de sus ventas. A la vez, el Mojito se ha consolidado como el cóctel distinto al sour con mejor desempeño comercial, mientras la empresa prepara el lanzamiento de dos nuevas variedades durante este año, cuyos detalles aún mantiene en reserva.
Respecto de la demanda, La Pizka indicó que sus principales mercados se concentran en la Región Metropolitana, Valparaíso, O'Higgins y La Araucanía. No obstante, destacó que ciudades como Coyhaique y Punta Arenas registran algunos de los mayores niveles de consumo de sus productos a nivel nacional.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Tras conflicto con comunidades indígenas, Isa Vías pide al MOP US$ 40 millones por paralización de obras en Ruta del Loa
La sociedad acusó que las obras estuvieron paralizadas durante cuatro años debido a conflictos territoriales y judiciales con las comunidades, al punto de que trabajadores de la concesión sufrieron agresiones físicas.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete