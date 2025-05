Empresas Copec anota leve baja en utilidades del primer trimestre por menor desempeño en sector forestal

La compañía alcanzó US$ 208 milones frente a los US$ 228 millones registrados en igual período del año pasado.

Empresas Copec, firma ligada a la familia Angelini, anotó una leve baja en sus utilidades al primer trimestre del año. De acuerdo a lo informado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), alcanzó US$ 208 milones frente a los US$ 228 millones registrados en igual período del año pasado.

Según explicó la compañía, lo anterior se explica, en gran parte, por una disminución de US$ 65 millones en el resultado operacional, compensado por un aumento de US$ 54 millones en el resultado no operacional.

En concreto, la utilidad alcanzada representa una baja respecto a lo registrado durante 2024, explicado por un menor desempeño en el sector forestal asociado a menores precios de celulosa y volúmenes de paneles, compensado, en parte, por un mayor rendimiento en el sector energía.

Durante el período, la compañía logró un Ebitda de US$ 774 millones, a pesar de enfrentar un entorno más exigente.

En el sector forestal, Arauco anotó una baja en su resultado operacional, fundamentalmente por una caída en los precios de la celulosa. Esto se vio parcialmente compensado por mayores volúmenes y menores costos unitarios de la celulosa, sumado a un alza en los precios de madera aserrada.

El mayor resultado operacional en energía se explica por una mejora en Copec Chile, como consecuencia de mayores volúmenes de venta, junto con un margen industrial favorable y un buen desempeño de lubricantes, especialmente en Terpel.

En tanto, Abastible reconoció un resultado operacional mayor respecto al año anterior, principalmente por la consolidación de su nueva filial Gasib, que opera en España y Portugal. Además, hubo un mejor desempeño de sus operaciones en Chile, Perú, Colombia y Ecuador.

Condiciones desafiantes

En un comunicado, el gerente general de Empresas Copec, Eduardo Navarro, destacó que “los resultados reflejan la solidez de nuestro modelo de negocios. Arauco mantuvo estabilidad en los resultados de paneles y maderas, aunque enfrentó un mercado de celulosa más desafiante. En energía, seguimos al alza, lo que confirma la solidez de nuestras filiales, capaces de competir con éxito incluso bajo condiciones de mercado cada vez más desafiantes. Contamos con un portafolio equilibrado que nos permite enfrentar escenarios complejos y avanzar con decisión en nuestra estrategia de largo plazo".