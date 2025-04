Roberto Angelini y guerra comercial: "Es tan grande esto" que "puede que al final termine el mundo más empobrecido"

"Iniciamos este 2025 con algunas buenas noticias en nuestras actividades, pero también vemos ahora la enorme volatilidad que ha introducido la guerra arancelaria, dándole más inestabilidad mundial al entorno en el que se desenvuelve una compañía cada vez más global como la nuestra". Con estas palabras, el presidente del directorio de Empresas Copec, Roberto Angelini, se refirió este miércoles en su discurso en la junta de accionistas de la compañía al conflicto que tiene expectante al mundo.

Junto con confesar que esta nueva guerra comercial no ha dejado de sorprenderlos en sus plazos y formas, tras el encuentro, sinceró que es difícil saber y predecir lo que sucederá, aunque están atentos en todas las compañías. Si bien destacó que afortunadamente "está bastante repartido y diversificado toda nuestra producción", puso el ejemplo de la madera. "La parte madera específicamente no está incluida dentro de estos aranceles, pero sí puede estar incluido los productos de terminación", advirtió.

Y alertó: "Afortunadamente en Estados Unidos estamos instalados, así que ahí no nos va a complicar la vida eso, pero no sabemos qué va a pasar con las economías de cada país, porque puede que toda esta guerra al final termine el mundo más empobrecido y ahí nos vamos a empobrecer todos, no solamente la gente que está en los países, sino que todo el mundo. Es tan grande esto que puede ser, no digo catástrofe, pero sí un tema complicado".

Sobre cómo las autoridades tienen que afrontar las negociaciones comerciales para evitar que Chile tenga aranceles, indicó que es difícil dar lecciones, pero que dentro del ámbito que les compete tratarán de hacer lo posible y defenderse. "Tenemos autoridades que entendemos que son competentes y que están trabajando y que están buscando soluciones para el presente y para el futuro", declaró.

Añadió que sería "una aventura" evaluar si las medidas anunciadas por las autoridades son suficientes: "Hay que ver qué es lo que pasa".

El crecimiento fue otra materia de preocupación. En medio de las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el empresario comentó: "Chile creciendo al 2,6% esto puede implicar que crezca nada el próximo año. Y lo mismo va a pasar en todo el mundo, en latinoamérica para qué decir, así que esperemos. Tenemos la obligación de ser optimistas en esto y luchar para seguir adelante con todo nuestro negocio".

"Se celebra el 2,6%, pero la verdad que es magro. Hemos crecido a cinco o 6%", puntualizó. Y dijo esperar que las autoridades "se pongan las pilas" en cuanto a arreglar la situación o por lo menos ayudar a que sea menos duro lo que viene.

Consultado por si coincide en que eventos -por ejemplo, el ataque incendiario contra Central Rucalhue- socava las confianzas para invertir en Chile, lanzó: "Por supuesto. Es gravísimo". "Todos estamos asustados. Cuando uno ve un incendio de 54 camiones, es algo inusitado, muy preocupante".

En esa línea, calificó como una "buena iniciativa" el Ministerio de Seguridad Pública recientemente inaugurado. "Ahí espero que el ministro Cordero se ponga a trabajar", agregó.

"Cuánto apoyo recibimos fuera"

Empresas Copec contempla inversiones para este año por US$ 3.014 millones, 41,2% más que en 2024, siendo su mayor monto de inversiones proyectado por la compañía en la última década. De ese total proyectado, el 79,2% estará orientado al sector forestal y el 19,1% al energético.

El principal proyecto en el plan es Sucuriú. Angelini reafirmó que seguirán adelante con Brasil" y que la obra es el gran proyecto estrella hoy: "Estamos empeñados en seguir adelante, a fondo. No vamos a detener la operación de eso, al contrario, vamos a seguir adelante", recalcó.

Pero, en su discurso, Angelini envió un mensaje. Recordando la ceremonia de la primera piedra de Sucuriú, citó las palabras de bienvenida y apoyo al proyecto tanto del vicepresidente de Brasil como del Gobernador del Estado de Mato Grosso do Sul, y lanzó: "Qué sabias palabras escuchamos y cuánto apoyo recibimos fuera de nuestras fronteras".

En su discurso confesó: "Queremos seguir invirtiendo, como muchos, con el mismo optimismo y convicción con que debe avanzar siempre el mundo empresarial. Pero la realidad es que actualmente hay muchos proyectos paralizados. La llamada 'permisología' en Chile ya no da para más".

Y sentenció: "Forjemos grandes acuerdos nacionales, fortalezcamos la institucionalidad, movilicémonos por atraer inversiones, fijemos reglas claras y de largo plazo, volvamos a ser ese Chile que se ganó un lugar de privilegio en el concierto económico mundial".

Proyectos

Respecto a Mina Justa, indicó que están explotando en este momento una parte del yacimiento, pero la pertenencia minera es muy grande, por lo que "tenemos posibilidades de hacer más exploraciones y más inversiones en el futuro". "Lo que está haciéndose ahora es una mina subterránea al lado de la actual, pero en el futuro se pueden hacer otras exploraciones que dan lugar a otra planta o varias plantas más", añadió.

El empresario reafirmó que siguen los planes de vender tanto un porcentaje de Metrogas como de Sonacol. "Pero es difícil en este minuto digamos hacer negocios", comentó.

Respecto al avance del proyecto de fraccionamiento pesquero que ayer se aprobó en general en la comisión mixta, comentó: "No sabemos qué va a pasar, pero hay que tener fe de que va a salir algo armonioso para que puedan seguir subsistiendo las industrias, el sector pesquero industrial y también los artesanales".

En esa línea, sobre las licitaciones de jurel, comentó que "hay que ver qué es lo que sale" y que "todo lo que sea trabar la actividad privada, sobre todo en el caso pesquero, que es de mucha inversión, complica la inversión".