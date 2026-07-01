Gigante española de energía subasta 1,5 TWh de electricidad en Chile al mejor postor: podría abastecer una ciudad grande por un año

Grenergy licitará bloques de 20 GWh a través de su filial GR Power, con suministro proyectado entre 2028 y contratos de hasta 15 años. Las empresas interesadas tienen plazo hasta el 22 de julio para inscribirse.

Grenergy puso en marcha una subasta inversa en Chile para vender 1,5 TWh al año de energía -que equivale al consumo total de energía eléctrica de una ciudad importante o una región industrial durante un año completo- proveniente de sus plantas solares y de almacenamiento en las zonas norte y centro del país, en su tercera convocatoria de este tipo desde que estrenó el formato en 2022. La energética españolaal año de energía -que equivale alde una ciudad importante o una región industrial durante un año completo- proveniente de sus plantas solares y de almacenamiento en las zonas norte y centro del país, en su tercera convocatoria de este tipo desde que estrenó el formato en 2022.

El proceso, gestionado a través de la filial GR Power, apunta a generadoras, comercializadoras y grandes consumidores que busquen asegurar suministro a precios competitivos. Del total ofertado, 960 GWh anuales corresponden a energía almacenada en baterías para inyección durante la noche, mientras que los 540 GWh restantes provienen de generación fotovoltaica diurna. El suministro está proyectado para el segundo y tercer trimestre de 2028.

La subasta está estructurada en unidades de contratación de 20 GWh, de manera que los participantes pueden ofertar por el volumen completo o por fracciones de este. Los horizontes de contratación disponibles van de 6 a 15 años.

El período de consultas está abierto hasta el 7 de julio, mientras que el plazo para presentar solicitudes vence el 22 de julio a través del marketplace eléctrico Match Energía.

Apuesta por Chile

Grenergy llegó a Chile en 2012 y ha hecho de este mercado el eje de su expansión en Latinoamérica. Su plataforma Oasis Atacama —en la zona norte— opera actualmente 2,5 GW solares y 14 GWh de almacenamiento, mientras que su desarrollo más reciente, Oasis Central, suma 1,4 GW solares y 5,1 GWh adicionales de almacenamiento.

La compañía, que cotiza en la bolsa española desde 2015 y tiene una capitalización bursátil superior a los 3.500 millones de euros, cuenta con un portafolio global de 71 GWh en capacidad de almacenamiento y 12 GW solares en distintas fases de desarrollo. Opera además en Europa, Estados Unidos, Perú, México y Colombia, con una dotación de más de 600 personas.