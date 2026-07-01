Gigante española de energía subasta 1,5 TWh de electricidad en Chile al mejor postor: podría abastecer una ciudad grande por un año
Grenergy licitará bloques de 20 GWh a través de su filial GR Power, con suministro proyectado entre 2028 y contratos de hasta 15 años. Las empresas interesadas tienen plazo hasta el 22 de julio para inscribirse.
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