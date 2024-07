Gobierno prevé plan B para asegurar a futuro un subsidio eléctrico a postulaciones adicionales en caso de que no haya ley

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Una tensa sesión se realizó ayer en la mesa técnica de la ley de estabilización de tarifas, donde hubo críticas por la ausencia de los ministros de Energía y Hacienda, Diego Pardow y Mario Marcel, respectivamente. Si bien el primero se conectó por videollamada, la diputada Marcela Riquelme pidió la presencia física de las autoridades este jueves. De lo contrario, dijo, “no vamos a participar en la mesa”. Esto llevó a que se tomara el acuerdo de exigir la presencia de ministros o subsecretarios de manera presencial.

Pardow volvió a aclarar que, aunque ya han tenido casos de desistimiento, se entregará el subsidio eléctrico a los que continúen en la nómina independiente que se exceda el compromiso anunciado de 1,5 millón de hogares (hubo 1.611.799 postulaciones). Esto, por la estructura del fondo, porque si bien los topes respecto del gasto en subsidio son anuales (US$ 120 millones), este año en este caso solo tiene un semestre y eso permite una mayor flexibilidad.

Si bien Generadoras de Chile explicó por qué cierran la puerta a condonar deudas e intereses, se abrió a ser parte de una mesa técnica para analizar mejoras en el sistema de licitación de contratos.

Pero advirtió sobre el proyecto que se busca presentar para triplicar la cobertura del subsidio.“Si es que la Cámara o el Senado decidiera rechazar un proyecto de ley de estas características, sé que no es la expectativa, pero obviamente uno siempre tiene que planificar en distintos escenarios, nos veríamos en la necesidad de absorber estos sobrecupos con una nueva asignación presupuestaria para el 25 y para el 26, que esas son decisiones que tomaremos después”.

En medio de un evidente desorden de la mesa -donde el moderador de ayer, el diputado Álvaro Carter, acusó falta de minuta y acta-, el director ejecutivo de Generadoras de Chile, Camilo Charme, respondió a las inquietudes de los diputados de la posibilidad de condonar deudas o intereses. Esto, porque -tal como informó DF- la estabilización de cuentas de la luz sumará intereses por más de US$ 1.800 millones a 2035. Según sostuvo, “las empresas de generación, al no ser los titulares de los documentos de pago hoy, no están en condiciones de pronunciarse sobre esos intereses, porque estos ya están alojados en el sistema financiero”.

Charme se defendió diciendo que tanto las personas como las empresas “no tuvieron opción”, por lo que “la solución de esto tiene que nuevamente venir de una solución política”. Sugirió “analizar toda la potencialidad que tiene la sobre recaudación de IVA, discutirlo en el Congreso y que los otros temas los podamos seguir discutiendo en esta mesa”. Y aseguró: “Sí hay empresas que han quebrado en este período. Empresas renovables que vinieron a Chile a invertir en la transición energética ya quebraron”.

El coordinador tributario del Ministerio de Hacienda, Nicolás Bohme, añadió que “tenemos un proceso bien paulatino en que van pagándose estas deudas que se han ido generando y ya el capital adeudado que se paga después del 2030 va acumulando mayores intereses, pero ese fue el mecanismo que se estableció por ley sucesivamente. Lo que se ha hecho luego es encontrar una tasa de interés de mercado que permita colocar estos documentos de pago y eso se hace con tasas de interés del orden de 6% anual”.

Pero las dudas sobre los intereses persistieron, por lo que el diputado Carter insistió en que el jefe de las finanzas públicas se presente en la mesa: “El ministro Marcel ha hecho el gran escapismo desde que lo hemos citado a la comisión”.

Pardow agregó que “no hay ningún artículo de la ley de estabilización sobre el reajuste de los saldos de facturación. Ese fue una disposición incorporada en la ley PEC 2 y no fue modificada en esta oportunidad tampoco, porque no fue un tema que haya sido discutido”.

Debate sobre contratos

La diputada Riquelme consultó si es posible abrirse a analizar y revisar el sistema de licitaciones junto a las generadoras. Charme respondió que “la industria siempre va a estar disponible a conversar de manera razonable cómo podemos mejorar los sistemas regulatorio. Si nos sentamos en una mesa como esta, técnica y legislativa, y traen ideas y nosotros también, claramente que podemos ver cómo se puede mejorar el sistema de licitación de contratos”, dijo.

Riquelme celebró que “por primera vez nos estamos abriendo a la posibilidad con las empresas de renegociar la estructura de las licitaciones y la estructura de los contratos”.

Sin embargo, Charme aclaró: “los contratos actualmente suscritos y en ejecución son ley entre las partes y, por lo tanto, esos contratos deben cumplirse. Las negociaciones siempre necesitan de la voluntad de las dos partes para poder modificarse. No no representamos los intereses comerciales de ninguna empresa. Tampoco negociamos o renegociamos contratos. Lo que como Generadoras de Chile podemos hacer es ser parte de una mesa donde se analicen mejoras regulatorias para seguir haciendo que el sistema de licitaciones y contratos tenga los atributos de atraer inversión a Chile, diversificar la competencia y tender a bajar los precios a clientes finales”.

En la cita, nuevamente hubo dudas de que habría alzas y elementos como reliquidaciones del Valor Agregado de Distribución (VAD) que no habrían sido informadas. Pardow fue enfático: “No tenemos nada nuevo que informar respecto al calendario de alzas. Entiendo que un asesor de un parlamentario hizo una propuesta respecto a cómo reliquidar el VAD. Esa propuesta no está siendo considerada por el Ejecutivo. La reliquidación del VAD es algo que vamos a evaluar como Ejecutivo una vez que se tome razón del decreto del VAD, cosa que no ha ocurrido ni va a ocurrir pronto, porque estos decretos toman entre seis y diez meses para tomar razón”.