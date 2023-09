Gremio de las generadoras muestra postura ante licitación de almacenamiento

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

En medio de la tramitación del proyecto de transición energética, este jueves, en el seminario “Almacenamiento de energía: para avanzar a un sistema 100% renovable”, organizado por el Centro de Energía UC y EDF Chile, el presidente ejecutivo de Generadoras de Chile, Claudio Seebach, se refirió al pilar que apunta a licitar un sistema de almacenamiento de gran escala.

Si bien puso la cuota de cautela en cuanto a adelantar su posición, aludiendo a que aún no la han presentado en el Congreso, sí planteó preguntarse “si el diseño que se está presentando maximiza el beneficio social que justifica un modelo de licitación y cómo diseñar algo que minimice también el costo y riesgo para los clientes; o que incentive la diversificación del riesgo tecnológico”. Y agregó que también la pregunta es cómo una licitación así incentiva una adecuada gestión operacional. Más tarde, consultado por DF, recalcó: “Estamos de acuerdo con una licitación de almacenamiento que sea compatible con los principios de competencia y asignación de riesgos del sector de generación, lo que, permitiría maximizar el beneficio social y minimizar el costo y riesgo para los clientes finales”.

Sobre la necesidad o no de almacenamiento en forma de una licitación, Ana Lía Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), dijo que creen que es correcta la forma de incorporar un llamado de licitación del Estado. Asimismo, llamó a “cerrar el tema del capítulo de reconocimiento de potencia de suficiencia” y “entender que hay que desarrollar los mercados como el de servicios complementarios para poder tener más posibilidades de remuneración para estos sistemas”.

Seebach enfatizó el sentido de urgencia y señaló que “no es posible pensar que hoy las reglamentaciones en materia de potencia para el almacenamiento, las reglamentaciones en materia de cómo se van a operar estas baterías hoy no estén cerradas”. Esto, considerando normativas como la ley de almacenamiento.

En el debate, también se instaló el alza en las cuentas de la luz, tema que ha obligado a acelerar la búsqueda de fórmulas que logren mitigar los impactos. “Hoy tenemos ad portas una discusión complejísima sobre los impactos de distintas soluciones que pueden en el fondo acelerar la transición energética en la cuenta eléctrica y vemos que ahí es donde tenemos que centrarnos también hoy en el corto plazo a propósito de ofrecer y desmitificar de una vez por todas que es por culpa de las energías renovables que tenemos cuentas más caras”, dijo Rojas.

Y agregó: “Eso no es así. Es por el componente térmico (...) y por las estabilizaciones de tarifas que han sido muy complejas para el sector de la generación y que básicamente no se puede convivir, financiar inversiones y a la vez no tener tarifas sinceras”.

El subsecretario de Energía, Luis Felipe, Ramos, enfatizó que las medidas que impulsan “es una muestra de cómo estamos buscando y trabajando en distintas dimensiones para llegar al 2026 con el volumen de inversión y de almacenamiento que nuestra planificación de largo plazo nos exige”.