SEC formula nuevos cargos a Enel en tiempo récord mientras continúan clientes sin luz

Cuatro cargos y en tiempo récord suma Enel por las interrupciones de suministro que se desencadenaron la noche del 1 de agosto. Luego que el lunes la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) anunciara la formulación de cargos contra la firma, los que apuntan a la demora en la reposición y por no entregar información, ayer en la tarde la entidad fiscalizadora volvió a la carga reforzando su ofensiva.



Esta vez, la SEC formuló dos nuevos cargos relacionados con una deficiente atención de sus clientes y con falta de poda de árboles cercanos a sus redes eléctricas, lo que ha incidido -según la entidad- en que aún están sin luz miles de familias de la Región Metropolitana. Así, suma cuatro cargos sólo por el último evento, a pesar que aún no termina la emergencia.



Cada una de estas formulaciones de cargos contempla la posibilidad de aplicar multas contra la empresa, las que dependiendo del mérito de cada investigación, podrían llegar hasta las 10 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA).



El lunes a las 19.00 horas habían 244 mil clientes sin luz a nivel nacional, 146 mil de ellos en la RM. Mientras, ayer bajó a 175 mil y 94 mil, respectivamente. Sin embargo, a cinco días de iniciada la emergencia, la presión sigue escalando por la demora en la reposición del servicio y las reuniones no cesan.



Más temprano, en medio de nuevos impactos que se sumaron al evento mayor por las precipitaciones y nieve de las últimas horas, este martes, los ejecutivos de Enel llegaron a La Moneda a una reunión liderada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, donde debieron dar cuenta de los avances en la reposición.



Tras la cita, el gerente general de Enel Distribución, Víctor Tavera, junto con indicar medidas para reforzar las tareas de reposición como la solicitud de maquinaria pesada y la gestión del orden de 10 equipos electrógenos desde Argentina, aseguró: "Nuestra intención es el día de hoy lograr recuperar del orden de 60.000 hogares y por supuesto, continuar trabajando durante la noche y los días siguientes".



Y, aunque continúa el debate para que las empresas compensen a los afectados más allá de lo establecido por ley, Enel Distribución informó ayer que el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) aprobó la solicitud presentada el domingo para iniciar un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) para que de forma conjunta se pueda definir la fórmula destinada a resarcir a los clientes.



La SEC habría sostenido durante el día una reunión con firmas como CGE y posteriormente hubo una nueva reunión de actualización en la Senapred.



Según Enel, 794 mil clientes estaban sin suministro en la madrugada del viernes y este lunes a las 18.00 horas quedaban 140 mil. A las 20.00 horas de ayer la cifra llegaba a los 87 mil.