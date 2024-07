Subsidio eléctrico: mesa técnica entra a fase decisiva en medio de críticas por desorden y sube presión a futuro proyecto de ley

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Comienza la cuenta regresiva para que termine el mes de julio y se comienzan a estrechar los plazos para avanzar en la promesa de triplicar la cobertura del subsidio eléctrico. Pero no solo el reloj juega en contra, sino también los problemas que rodean el proceso.

Esto, porque si bien el Gobierno se comprometió a ingresar el proyecto de ley respectivo antes del 15 de agosto, previamente la mesa técnica de estabilización de tarifas eléctricas -que debe discutir este mes en torno a los tres pilares de financiamiento propuestos para lograr los recursos adicionales- está sesionando en medio de críticas.

“En los últimos días distintos parlamentarios han manifestado su voluntad de concentrar el trabajo de la mesa hacia los aspectos técnicos del proyecto de ley”, asegura Pardow.

Aunque la mesa técnica se constituyó el 29 de mayo, fueron las sesiones realizadas a partir del anuncio del Gobierno el 1 de julio con el alza en las cuentas de electricidad, la que posó la mirada sobre esta instancia, que pasó televisada desde las dependencias del Poder Legislativo. Sin embargo, en el desarrollo de la mesa, parte de los participantes han hecho evidente su molestia por el desorden y la falta de planificación.

Entre los cuestionamientos, está que la instancia sea liderada principalmente por parlamentarios en circunstancias que, por ley, le correspondería al Ministerio de Energía oficiar como secretaría técnica. También, que es una mesa técnica pero no opera como tal, ya que recientemente se acordó en la instancia no admitir comentarios de asesores tras un acuerdo realizado en la misma cita en cuanto a que sólo se autorizarían las intervenciones de parlamentarios.

Los diputados Cristián Tapia (independiente pro PPD) y Marcela Riquelme (Frente Amplio) han sido críticos en la instancia, como también su par Rubén Oyarzo (independiente, exPartido de la Gente). Este último es tajante: “No llegan todos los parlamentarios, no hay un orden, el Ministerio de Energía no ha dirigido bien esta mesa técnica y no se está avanzando con el trabajo prelegislativo que corresponde”.

Reconoce que está muy molesto por el trabajo que se ha hecho y que lamentablemente esta instancia “es un buzón”, añadiendo que “el proyecto se va a presentar el 15 de agosto, independiente de lo que salga de la mesa técnica”. Y advierte: “No descarto que exista un cortocircuito en la mesa técnica, porque en realidad no está funcionando”.

El investigador de LyD, Juan Ignacio Gómez -asesor de la senadora Luz Ebensperger y del diputado José Miguel Castro-, señala: “La mesa ha tenido un mal funcionamiento, con poca conducción. No ha sido un espacio de discusión técnico, sino político”.

La diputada Yovana Ahumada pone paños fríos. Atribuye lo sucedido a que “el Gobierno ha aprovechado la mesa técnica para poder trabajar legislativamente. Por eso ha habido un cambio en el formato de la mesa que quizás pueda haber generado algunas controversias, porque no estamos cumpliendo el rol tal como la mesa, sino que estamos trabajando de manera conjunta legislativa con el Ministerio para ayudar a la confección de este proyecto”.

Consultado, el ministro de Energía, Diego Pardow, enfatiza que “en todo este proceso se ha dado garantía de participación tanto para parlamentarios y sus asesores, como para representantes de gremios empresariales y de la sociedad civil”. Destacó que: “En los últimos días distintos parlamentarios han manifestado su voluntad de concentrar el trabajo de la mesa hacia los aspectos técnicos del referido proyecto de ley. Como Ejecutivo valoramos esta posición y compartimos su foco”.

Próximos pasos

Los próximos pasos de la mesa -que este jueves realizará una nueva sesión a las 11:00 horas-. y cuándo concluiría, no están del todo claros. Consultada por cuándo sería la jornada de cierre, la diputada Ahumada apuntó a que “entre la próxima semana y la siguiente” ya debiera hacerse una un resumen de las discusiones.

Por su parte, el Gobierno ya prevé la presentación en los próximos días de un informe a los participantes que reúna lo conversado para que luego sea visado y alimente el proyecto. Pero habrá una antesala: este miércoles la comisión de Minería y Energía del Senado tiene citado a Pardow para abordar la evolución de la mesa para el nuevo proyecto.

Un elemento relevante también será el cambio en la presidencia de la comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja, ya que este miércoles se verá la renuncia de Ahumada para luego definir su sucesor que -según fuentes- sería Marco Antonio Sulantay.

Las expectativas respecto a que se puedan incorporar ajustes en el proyecto de ley no son muy alentadoras. Más bien, parlamentarios consultados creen que el Gobierno ingresará el proyecto con los pilares ya presentados y solo quedará que en la discusión del Congreso se sumen eventuales perfeccionamientos. Mientras, otros aseguran que los ejes presentados por el Gobierno desde ya recogen inquietudes emanadas del Congreso.

Sea cual sea el escenario, la tramitación no promete ser tan expedita si no se llega a consensos, ya que lo sucedido en la mesa técnica solo haría que el proyecto de ley del Gobierno se presente con más tensiones que acuerdos. La iniciativa, que será ingresada por la Cámara de Diputados y que desde ya se prevé que tendrá una urgencia que le permita celeridad en su trámite, también tendrá meses complejos.

Además de la eventual presión que tendría por los parlamentarios tras la mesa, se sumará la premura que impondrá el calendario, por las interrupciones que suponen los feriados de Fiestas Patrias y porque octubre es un mes de elecciones.