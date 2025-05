Cuatrecasas delinea nueva etapa en Chile: “El crecimiento ahora pasa a ser más estratégico”

Hace cinco años debutó Cuatrecasas en Chile de la mano de cuatro abogados, entre ellos Cristián Conejero y Roberto Guerrero y, hoy ya son 90 personas las que conforman el estudio. Este explosivo salto ha sido impulsado por nuevas áreas de práctica y una diversificación importante en la cartera de clientes, pero sobre todo –aseguran sus líderes- por una cuidada apuesta por el talento.

En la firma celebran lo que han alcanzado en este lustro, justo en un momento de cambios importantes a nivel de estructura corporativa. En España el mes pasado la junta de socios nombró a Javier Fontcuberta como nuevo consejero delegado (CEO), terminando así un proceso de transición que duró dos años y que dio paso a un significativo recambio generacional, donde sus socios fundadores Emilio Cuatrecasas y Rafael Fontana cedieron la dirección de la firma a profesionales ajenos al proceso de gestación del estudio.

“Queremos ser en el país y Latinoamérica lo que ya somos en Europa en nuestras cuatro áreas core: Corporativo y M&A, Financiero, Litigio-Arbitraje y Tributario-Fiscal”.

“Nos dejan su legado para que lo mantengamos y hagamos crecer”, señaló Fontcuberta en su paso por Chile, donde en entrevista junto al socio local, Cristián Conejero, enfatizó a DF su compromiso con el proyecto regional de la firma. “No queremos vernos con una firma española que desembarca en diversas jurisdicciones, sino que verdaderamente se conduzca como una firma internacional, donde hay una comunión que represente la diversidad. Y, en mi función de primer ejecutivo de la firma, necesariamente tengo que estar presentes en todas las jurisdicciones”, dijo Fontcuberta.

- ¿Cómo evalúa que el posicionamiento que ha tenido el estudio en Chile?

-JF: La verdad es que estamos de celebración, no porque cumplimos un lustro, sino porque estamos en un punto en que percibimos que hemos dado un salto hacia adelante, por el nivel de profesionales que estamos incorporando y también debido al grado de sofisticación y confianza que el mercado en Chile está reconociendo. Ese es el verdadero éxito de todo esto…es algo distinto a lo que esperábamos hace cinco años.

-¿Cumplieron las expectativas?

- JF: Definitivamente estamos por encima de las expectativas. De hecho, podemos decir -sin ninguna ambigüedad- que estamos en disposición de poder afrontar un nuevo hito en Chile y Latinoamérica.

-¿Cuál sería?

-JF: Tenemos un doble un objetivo. Primero, un liderazgo en clave local, es decir, en Chile y segundo, tomar un liderazgo en la región. Esa es nuestra bitácora, liderazgo local y con proyección regional. Hay algunas áreas en que esa proyección excede lo regional y lo interpretamos en clave global.

-A ¿qué se refiere específicamente?

-JF: Por ejemplo, el área que lidera Cristián (Conejero), que es el arbitraje Internacional, hacemos equipos de distintas jurisdicciones. Otros temas como la defensa de la competencia también lo vemos como un asunto global. Temas que son más transversales y sofisticados de los clientes, los vemos como de alto valor añadido, generando sinergias entre todos los países donde estamos nosotros operando.

Visión local

-¿Cómo ha sido para el equipo chileno pegarse este salto?

-CC: La clave ha sido construir el proyecto con gente muy talentosa, algunos de los cuales trabajamos antes en Cuatrecasas España o en el caso de Roberto Guerrero, que había trabajado en muchas transacciones con Cuatrecasas, por lo tanto éramos conocidos de la casa y sabíamos la cultura, los valores, el foco en excelencia, el compromiso con el cliente y eso fue permeando, primero al perfil de candidato o candidata que lográbamos atraer y luego, permeando también al talento que podríamos captar.

Cuando tienes un grupo asociados talentosos que ven que pueden desarrollar su carrera acá, que es la misma que puede tener en nuestras oficinas de Lisboa o Barcelona, ellos son los mejores embajadores. Nos pasó mucho ese movimiento virtuoso.

-Y de cara a los clientes…

-CC: Cliente contento, vuelve... Los clientes se dieron cuenta que éramos capaces de ofrecer ese valor agregado con foco en la especialidad, desdibujar unidades territoriales en aquellos casos que se puede, y esto redunda en un servicio de primer nivel.

-¿Qué rol jugó la diversificación de áreas de práctica?

-CC: Lo más llamativo es quizá eso, cómo se ha ido ampliando y diversificando la cartera de clientes. Antes eran más corporativos y algún banco y cuando sumamos la pata regulatoria y competencia, llegaron clientes de energía, luego cuando abrimos recursos naturales se sumaron clientes mineros. Así es como el ecosistema de clientes se ha ido poblando y diversificando cada vez más y creo que eso fue clave para dar el salto.

-¿Qué les falta en Chile? ¿Cuál es la próxima meta?

-CC: El crecimiento ahora pasa a ser más estratégico, es poder ser en el país y Latinoamérica lo que ya somos en Europa en nuestras cuatro áreas core: Corporativo y M&A, Financiero, Litigio-Arbitraje y Tributario-Fiscal. Aspiramos a ser, sin duda alguna, la firma de referencia en esas cuatro áreas para las transacciones y los temas más delicados que tengan los clientes y para eso tenemos que seguir apostando en más talento y desarrollando más sus capacidades y especialidades. Por otro lado, también vemos que hay áreas de negocio que van a seguir creciendo mucho en Chile.

-¿Cómo cuáles?

-CC: Por ejemplo, en minería. Según Cochilco hay un portafolio de inversión entre 2024 y 2033 de casi US$ 90 mil millones en proyectos que ya están pasando por procesos de aprobación ambiental, o permisología. Es decir, son tangibles, no anuncios. Entonces es un área que estamos mirando con atención, cómo complementar nuestra oferta de recursos naturales, quizás con un mayor grado de profundidad. Otra área que ha crecido mucho es la interacción con el Gobierno central y con todas las agencias descentralizadas, no solo a nivel transaccional, bases de participación en licitaciones y compras públicas, sino también en lo contencioso.

-Este crecimiento ¿en qué se ha traducido? ¿cuánto aporta Chile y la región al negocio de Cuatrecasas?

-JF: El crecimiento es muy notable. Hoy Latinoamérica supera el 10% de los ingresos totales del despacho y las tasas de expansión que tenemos harán que sea más significativo.

-Y Chile específicamente ¿cómo ha evolucionado en materia de facturación?

-CC: Las tasas de crecimiento siempre de dos dígitos. Hablamos de entre 33% y 45 % de crecimiento anual. Nos encantaría pensar que será así año tras año, pero la idea es seguir apostando a un crecimiento sostenido en base a crecimiento orgánico y alguna incorporación para áreas que necesitemos incorporar.

Los ejes y preocupaciones del nuevo líder global: “Estamos en la antesala de lo puede ser una gran revolución en los negocios”

-¿Cuáles son sus desafíos a nivel global y el sello que le quieres dar a su gestión?

-Javier Fontcuberta (JF): Diría que son tres grandes ejes. El primero son las personas, captar al mejor talento, darle la mejor carrera profesional. Un talento que quiera impactar y trascender. Segundo, poner al cliente en el centro de la organización, donde sean ellos las grandes estrellas de este negocio, no los abogados. Los abogados estamos simplemente acompañando a nuestros clientes.

En tercer lugar, el gran pilar es el conocimiento. La excelencia en dos claves: la técnica y la tecnológica. Tenemos que asegurar que nuestros abogados tengan la mejor formación técnica del mundo y las mejores herramientas a nivel tecnológico, como la IA generativa.

-¿Cuáles son los planes de crecimiento de Cuatrecasas a nivel global?

-JF: Seguir consolidando nuestra práctica en España, donde ya tenemos más 100 años. Y luego, tenemos que seguir incorporando talento y consolidar nuestra posición en Portugal y Latinoamérica.

-¿Contemplan abrir nuevas jurisdicciones en América Latina?

-JF: No tenemos contemplado abrir otros mercados. Creemos que tenemos que consolidar los cuatro donde estamos (Colombia, México, Perú y Chile). Tenemos que coordinarlos entre ellos, y esto se hace en las cuatro jurisdicciones individualmente. Pero también haciendo sinergias con nuestras dos grandes oficinas internacionales, ubicadas en Nueva York y Shanghái. Creemos que una gran parte del crecimiento de la región de norte a sur tiene que partir de Norteamérica, con la oficina que tenemos en Nueva York y no solamente pensando en el mercado americano, sino también pensando en el mercado canadiense. Y luego, es indudable la presencia China en la región, por tanto, queremos que esa palanca que tenemos instalada en Shanghái nos ayude a consolidar nuestros vínculos con China y también con Latinoamérica.

- En ese sentido, ¿cómo la guerra comercial se incorpora dentro de su plan de negocios? ¿ven alguna amenaza?

-JF: Es interesante, nos han preguntado mucho sobre esto. Hoy por hoy la profundidad de los cambios nadie la conoce y por tanto, estamos atentos para ir siempre un paso por delante de los cambios que vengan.

-¿Cómo lo monitorean?

-JF: Lo estamos haciendo tanto en nivel europeo, como a nivel de Latinoamérica y ese es uno de los grandes insumos que nos llevamos en estos días de trabajo…

-¿Qué otros temas, además del geopolítico están monitoreando y que puedan impactar de manera significativa al negocio legal?

-JF: Creo que estamos en la antesala de lo puede ser una gran revolución en los negocios. Tenemos desafíos tanto desde el punto de vista de las personas, como de los clientes y de la tecnología que tenemos que monitorear adecuadamente y entender con anticipación y rapidez. Hoy por hoy, entendemos que el futuro de la abogacía pasa por dar valor a los clientes, dar soluciones jurídicas válidas para sus negocios. Eso exige saber mucho Derecho, saber aprovechar las tecnologías y sobre todo entender bien cuáles son los negocios de nuestros clientes.

-Finalmente, ¿cómo ve a Chile en materia de atracción de inversiones?

-JF: Me parece que Chile es uno de los países más desarrollados de la región y uno de los más estables y eso les da seguridad a los inversionistas y lo hace particularmente atractivo.

Es cierto que el país ha sorteado desafíos en el ámbito político y habrá que ver cómo avanzan las elecciones a final de año. Eso marcará el calendario de los inversionistas, pero también es cierto que creemos que Chile es una de las mejores plataformas, sino la mejor plataforma, para abordar la inversión en Latinoamérica.

-CC: El cliente que tradicionalmente ha invertido en Chile sigue apostando, pero hay una nota de preocupación, por ejemplo, en ciertas materias regulatorias que han impactado la manera en que se habían convenido determinados desarrollos y proyectos, por ejemplo, en el ámbito energético, cierta coordinación mayor en otorgamiento de permisos y aprobación para que los proyectos se realicen de una manera fluida y en los plazos inicialmente previstos.

Pero en general, se sigue viendo con buenos ojos al país, con la posibilidad de realizar proyectos de largo plazo y hay confianza en el cambio del ciclo político hacia adelante.