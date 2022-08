Jean Jacques Bragard, socio de estudio Uruguayo: “Hoy los chilenos ven Uruguay como una opción de salida de capitales o recolocación de inversiones”

“En Uruguay su mejor inversión”, así titulaba el anuncio que circuló en la prensa chilena el fin de semana pasado donde una conocida firma de negocios inmobiliarios del país atlántico ofrecía un variado portafolio en ese país, entre ellos, campos, edificios de renta y loteos urbanos y rurales, “ideales como refugio de capital”, señalaba la publicidad.

Es que si hace algunos meses eran los chilenos quienes acudían sigilosamente a Uruguay a prospectar mercado, ahora son los propios uruguayos los que están acercándose al país para dar a conocer los beneficios que entrega la nación presidida por Luis Lacalle a los inversionistas, y donde el interés de los chilenos se ha multiplicado en el último año y medio.

Eso es lo que relata el socio principal de Bragard Abogados, Jean Jacques Bragard, quien hace algunos días aterrizó en Santiago junto a dos de sus socios; Agustina Bomio (experta en asuntos corporativos y tributarios) y Alfredo Delgado (especialista en real estate), los que sostuvieron más de 10 reuniones con clientes y realizaron un evento promocional con una treintena de personas, entre los que se anotaron representantes de family office, estudios locales y altos ejecutivos relacionados al negocio inmobiliario.

De hecho, en el mismo evento la firma Property Partners, dedicada a la intermediación de propiedades residenciales y comerciales anunció su desembarco en Montevideo, luego de abrir Punta del Este a comienzos de este año.

Confirmando lo que ya venía percibiendo Bragard. “Si antes preguntaba un chileno por alguna oportunidad puntual, eso se multiplicó por diez en el último tiempo”, apunta el abogado que tiene una relación con Chile de larga data, pero no siempre con resultados exitosos, admite. “Esto no nos pasó antes por distintos motivos... Antes eran inversionistas más pasivos, compra venta de activos puntuales, pero no con el interés que vemos hoy y por eso vinimos, porque vemos una oportunidad”.

-¿Dónde los chilenos están viendo esas oportunidades que menciona?

- Lo que encontramos es a muchos chilenos que quieren invertir en nuestro país. Mes a mes comenzaron a sumar cada vez más consultas relacionadas al mundo de real estate, compra de campos y también industrias forestales (más allá de la presencia de Arauco) y desde luego, el mundo financiero.

-¿En el ámbito financiero, qué es particularmente lo que buscan?

-Están buscando instalarse y adquirir licencias para corredores de bolsa, gestión de portafolio y banca privada, todo lo que es wealth management (gestión patrimonial). Claramente están buscando ampliar sus portafolios y es el reflejo de que ven algo interesante.

Algo de experiencia tenemos en este tipo de negocios. Uruguay es un hub financiero hace mucho tiempo y ha recibido a quienes manejan fortunas brasileñas y argentinas, ahora son chilenos los que se interesan.

-¿Por qué cree Uruguay está en la mira de este tipo de inversionista?

-Nos ven como una de las opciones de salida de capitales o recolocación de inversiones. Y, aunque somos un país pequeño, hoy ofrece mucha estabilidad y seguridad y eso es un atractivo.

-¿Cuál es el perfil de inversionista que lo contacta?

-Es una persona de negocios que hoy tiene una incertidumbre, que no la tuvo en el pasado y que lo hace buscar opciones donde preservar sus ahorros o poder continuar su actividad.

Hay de todo tipo de perfil, el más marcado es el financiero y clase media alta y alta. También family office que, en su plan de diversificación, contempla a Uruguay dentro de las opciones, por la cercanía y cultura. Capaz que en términos económicos tal vez no sean montos muy relevantes para esas fortunas, pero sí lo son para Uruguay.

-En lo estrictamente jurídico ¿Cuáles son los servicios que están requiriendo los chilenos?

-Lo principal, es la forma de adquisición del real estate, asesoría legal impositiva y notarial, para que los bienes y activos se adquieran bien y en forma eficiente.

Otro tipo de asesorías tienen que ver la obtención de residencias fiscales. El presidente en ejercicio de Uruguay aprobó una serie de medidas que invitan al extranjero a establecerse acá, a sacar su residencia y a mudar su centro de negocios con políticas muy agresivas. Por ejemplo, es muy atractivo para quienes tenga ahorros en otros países radicarse en Uruguay porque tienen 10 años de exoneración fiscal. Eso ha generado una mudanza de residencia fiscal de familias enteras, esto ya sucede desde hace dos años con argentinos.