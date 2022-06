Crisis hídrica: MOP anuncia paquete de medidas que fortalecen fiscalización de uso y llama a ejercer “un consumo ético” de agua

En una nueva conmemoración del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, abordó este viernes la compleja situación de sequía en la que está inmersa gran parte del país, y anunció una serie de medidas en conjunto con la Dirección General de Aguas (DGA) que, según dijo, configura uno de los pilares fundamentales en los esfuerzos por “cambiar el modelo de gestión del agua”.

En esta línea, el jefe de la cartera del MOP anunció la implementación de cuatro medidas inmediatas, entre las que destacan el aumento del equipo de fiscalización en un 60% durante este año, el aumento de las tecnologías “que servirán de medios probatorios con los equipos especializados para su uso”, y la elaboración de un protocolo de colaboración con otros organismos como el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y la Comisión Nacional de Riego (CNR), “con el fin de generar capacidades, mejorando las capacidades del Estado para cuidar el agua”.

Y por último anunció que durante los próximos meses la cartera enviará al Congreso “un proyecto de ley que permitirá acortar los tiempos de proceso para sancionar. Porque no sacamos nada con detectar un incumplimiento si finalmente se demora años su implementación”, dijo García.

Asimismo, el ministro señaló que durante esta jornada el MOP firmó un convenio con los servicios del Ministerio de Agricultura que “ayudarán a tener más ojos en el territorio y de este modo una mejor capacidad de prevención, acción y respuesta”, mencionó. Y agregó que esperan replicar esta medida con las municipalidades de nuestro país.

“Hoy hacemos un llamado a todos y todas: Debemos ser buenos vecinos. No más pozos o piscinas clandestinas, no más extracciones ilegales, no más intervenciones no autorizadas a los cauces. El agua es de todos y para todos, y debemos hacer no solo un consumo legal de ella, sino también un consumo ético”, sostuvo el arquitecto.

Y añadió que si bien, desde el gobierno están “estudiando nuevas alternativas para asegurar el consumo de agua”, se requiere un trabajo conjunto con “la ciudadanía, nuestro fiscalizadores que nos acompañan, a los alcaldes y alcaldesas y también las actividades productivas, que son grandes consumidores de agua”, expresó.

Hacer frente a la #sequía que ya se arrastra por 13 años es un compromiso de @GobiernodeChile. Por eso estamos trabajando en equipo, para garantizar el acceso humano al agua, con medidas de corto, mediano y largo plazo. @Maisa_Rojas @mop_chile pic.twitter.com/2uVkTEnOvj — Juan Carlos Garcia (@jcgarciapdea) June 17, 2022

Déficit de lluvias cercano al 100%

En tanto, durante la jornada el jefe del MOP destacó el último informe hidrometeorológico presentado por la DGA a la cartera de Obras Públicas, e indicó que actualmente “tenemos ciudades como Copiapó, La Serena y Ovalle, con déficit de lluvias superiores al 90%. Mientras tanto, que ciudades como San Felipe, Santiago, Rancagua ya alcanzan el 60% en esta misma situación”.

Por otro lado, el ministro afirmó que según los datos obtenidos, “estamos muy lejos de la acumulación de nieve esperada”. Y recalcó que una situación que se observa desde hace meses en diferentes zonas del país: “Los caudales de los ríos, en su mayoría siguen por debajo de los promedios, y los embalses, que si bien han aumentado levemente su volumen, siguen estando un 20% por debajo de sus promedios”, expresó.

“Actualmente, el emplazamiento global de los embalses corresponde solo a un 31,4% de su capacidad”, indicó.