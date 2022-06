Sonda sella contrato de fibra óptica en Brasil por US$ 174 millones

La multinacional chilena Sonda dio un nuevo paso en su expansión internacional. Su filial brasileña, Sonda do Brasil, firmó un contrato que abrirá el camino para que la gigante tecnológica se haga cargo de la instalación de 7 mil km de fibra óptica en el Estado de Mato Grosso do Sul.

Así lo informó ayer el medio local Campo Grande News, el que recogió parte de lo que fue el acuerdo entre el gobernador de aquella zona, Reinaldo Azambuja, y el gerente general de la empresa en Brasil, Ricardo Scheffer.

El contrato de implantación de Infovia Digital, que comenzará sus operaciones dentro de los próximos siete meses, beneficiará a los 79 municipios que componen dicho Estado, y los interconectará con todos los equipamientos de las unidades públicas estaduales.

Esto, de modo de facilitar el acceso a una mejor conexión por parte de ciertos servicios básicos como es la atención médica.

“Esta infraestructura de datos trae una nueva realidad que el Estado no tenía, la posibilidad de escuelas 4.0, más conectadas, llegando a los puntos que tienen dificultad para conectarse y trae la telemedicina (...) Además, el Estado gana atracción de inversiones por parte de la iniciativa privada”, dijo Scheffer .

En esa línea, el gobernador de Mato Grosso do Sul valoró el convenio debido al “crecimiento del Estado”, como a la “inclusión digital” que supone la iniciativa.

Según explicó, próximamente “habrá 129 plazas públicas con Wi-Fi, con un incremento de velocidad de 4 MB a 30 MB”, de manera que “conectará a todas las agencias públicas del Estado y también al sector privado”.

A lo que se suma una eventual reducción de “los servicios de los alcaldes y un aumento en la velocidad de los servicios ofrecidos”.

Millonaria inversión

Cabe destacar que la filial de Sonda en Brasil se adjudicó el proyecto -que contempla una extensión de 30 años- el pasado 17 de marzo de este año por 887 millones de reales (cerca de US$ 174 millones), de los cuales US$ 60 millones serán destinados a infraestructura, y casi US$ 114 millones a mantenimiento y operación.

En este sentido y, tal como asegura el medio local, la iniciativa contempla 1.500 puntos de acceso a distintos órganos y entidades del Ejecutivo, tales como secretarías, fundaciones, universidades estatales, hospitales regionales, establecimientos penitenciarios, y comisarías. Y se beneficiará a cerca de 1,7 millones de habitantes del Estado.