Bank of America cifra en US$ 40 mil millones el valor de Codelco y la mitad es deuda

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Aunque es la líder mundial en producción, tiene las reservas de mineral más grandes del planeta y está entre las compañías mineras más grandes del mundo, Codelco no es la firma más valiosa. Está en el número 18º en términos de Ebitda, ya que obtiene un quinto de lo que gana BHP, la cabecilla indiscutida en esta medición mostrada ayer por Jason Fairclough, Managing Director de Bank of America. ¿Cuánto vale la cuprera estatal? Según este experto, unos US$ 40 mil millones, la mitad de lo cual es deuda. Esto la sitúa entre las primeras 10 a 15 compañías mineras del mundo, bajo BHP, Southern Copper, Rio Tinto y Glencore.

La minera con mayores pasivos es Glencore -por sus actividades de trading- y le sigue Codelco, dijo Fairclough. Pero en relación a su Ebitda, la cuprera estatal es la más endeudada del mundo: su deuda es casi seis veces el flujo de caja, muy alto considerando que, según Jason Fairclough, las compañías tratan de mantener una relación de este indicador con el Ebidta cercana a dos.

“Si se nos hubiera aplicado la misma regla que a las empresas privadas, la deuda de Codelco podría ser una quinta parte de la actual”, señaló Máximo Pacheco, al referirse al endeudamiento de la estatal.

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, desestimó referirse a este valor. “Codelco vale cada día más porque el cobre es cada día más necesario”, señaló el directivo, añadiendo que “como parte de su estrategia de crecimiento, la decisión tomada de participar en el litio le da un tremendo valor, más mayor valor a la empresa”.

Pacheco explicó que en sus 51 años, Codelco ha entregado al Estado de Chile US$ 168 mil millones en excedentes, pero, a diferencia de la minería privada, no ha recibido la capitalización necesaria para invertir en sus proyectos. Recordó que el dueño le ha entregado sólo 3,2%, unos US$ 3.150 millones, de los casi US$ 100 mil millones de inversión de capital que ha hecho entre 1971 y 2022.

“Si se nos hubiera aplicado la misma regla que a las empresas privadas, la deuda de Codelco podría ser una quinta parte de la actual”, sostuvo, al comentar que en la minería privada se reinvierte anualmente entre 20% y 40% de las utilidades. “Pertenecerle al Estado de Chile es lo que nos permite conseguir inversionistas que confían en nosotros y que nos ayudará a sostener este nivel de endeudamiento que ninguna empresa privada podría soportar”, defendió.

El exministro de Energía fue crítico del tratamiento que ha recibido Codelco. “Quieren privatizarnos, un fantasma que se inició en 1978”, afirmó. “Habrá períodos en que se hablará del tamaño. En otros de la ley del mineral. Se insistirá con la falta de innovación. Pero ninguno de esos juicios tiene que ver con lo central de esta dramaturgia que ya tiene más de 50 años: todavía hay algunos que no creen que una empresa estatal es el vehículo adecuado para que Chile empuje su propio desarrollo y se ubique en el mundo”, reflexionó Pacheco.

El directivo realizó estas declaraciones en el seminario de Clapes UC, “Los desafíos de Codelco: Presente y Futuro”, donde también expuso Jason Fairclough. El encuentro -inaugurado por el director de Clapes UC y exministro de Hacienda, Felipe Larraín- contó con un panel moderado por el exministro Hernán de Solminihac, donde participaron, además de los expositores, María Cristina Betancour, consultora de temas económicos y mineros; y Gustavo Lagos, profesor de la UC.

Proyectos estructurales

El presidente del directorio de Codelco reveló que los tres proyectos estructurales en curso -Chuquicamata Subterránea, El Teniente y Rajo Inca- están en reformulación debido a que se han apartado más de 10% de su presupuesto. La revisión debería terminar este año.

Pacheco también señaló que 2023 será el año de menor producción: 1,3 millón de toneladas. A partir de 2024, la producción empezará a repuntar y se llegará a 1,7 millón de toneladas, el rango histórico, hacia 2030.