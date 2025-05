Cochilco revisa al alza proyección del precio del cobre para 2025 y 2026

La volatilidad que se apoderó de los mercados en el primer trimestre se ha ido despejando y, con ello, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) dio a conocer sus positivas proyecciones para la oferta, demanda y el precio del metal rojo para éste y el próximo año.

Así, en su Informe de Tendencias del Mercado del Cobre -correspondiente al primer trimestre de 2025, pero que publicó de forma rezagada para no contaminar las estimaciones con elementos temporales-, la entidad elevó su estimación desde los US$ 4,25 la libra para ambos años, hasta los US$ 4,3 en los dos casos.

“Esta positiva proyección se debe, principalmente, al compromiso de acuerdo arancelario logrado entre EEUU y China, que ha reducido significativamente las barreras comerciales, aliviando las tensiones”, comentó la ministra de Minería, Aurora Williams.

El soporte estructural del precio se centra en la escasez de oferta del metal en el mercado, cuya producción mundial alcanzaría las 23,3 millones de toneladas en 2025. Dicha cifra, representa un crecimiento de solo 1,3%, por debajo del 4,7% que se anticipaba en el informe anterior.

Al respecto, el coordinador de Mercado Minero de Cochilco, Víctor Garay, explicó que la disminución se debe a una menor disponibilidad de concentrados de cobre debido a disrupciones de producción en Perú, la República Democrática del Congo y Panamá, sumadas a una fuerte demanda de las fundiciones en Asia.

Para 2025 se prevé que la demanda de cobre llegue a 27 millones de toneladas y para 2026 a 27,8 millones, anotando alzas de 2,3% y 2,8%, respectivamente.

En consecuencia, Cochilco anticipa un déficit de cobre en el mercado de 109 mil toneladas para este año y un leve superávit de 19 mil toneladas para 2026. Dicho superávit estaría respaldado por un incremento de la producción de 3,3%.

En Chile, se proyecta un aumento de la producción de 3% en 2025 y 2026, reflejando una recuperación gradual del sector tras varios años de estancamiento. “Si se produce esta expansión, la producción alcanzaría 5,84 millones de toneladas métricas en 2026, acercándose a los niveles registrados a comienzos de la década”, sostuvo Garay.