Ganancias de Visa aumentan 17% a medida que se acelera el gasto de los consumidores con tarjetas

Visa Inc. informó una ganancia trimestral que superó las predicciones de Wall Street a medida que aumentó el gasto en tarjetas de crédito en Estados Unidos.

Los ingresos netos ajustados para el segundo trimestre fiscal aumentaron 17% a US$ 5.100 millones, o US$ 2,51 por acción, dijo Visa este martes en un comunicado. Eso fue US$ 0,07 más que la estimación promedio de los analistas en una encuesta de Bloomberg.

En Estados Unidos, donde Visa obtiene más del 40% de sus ingresos, el gasto en tarjetas de crédito creció 6,2% respecto al año anterior. El volumen de pagos a nivel mundial aumentó 8% y el total de transacciones procesadas se elevó 11%.

"Seguimos centrados en los billones de dólares de oportunidades en pagos de consumidores y nuevos flujos y en seguir profundizando nuestras asociaciones con clientes de todo el mundo", dijo el director ejecutivo Ryan McInerney en el comunicado.

Visa pronostica un crecimiento de los ingresos netos para el trimestre actual en el rango bajo de dos dígitos. Su pronóstico para todo el año se mantiene sin cambios.

Las acciones de Visa, con sede en San Francisco, subieron 3,2% a US$ 282,80 en las operaciones extendidas. La acción había subido 5,3% este año hasta el cierre de las operaciones habituales.

Acuerdo histórico

En marzo, Visa y su rival más pequeño Mastercard acordaron limitar las tarifas de transferencia bancaria y permitir a los comerciantes estadounidenses cobrar más a los consumidores por el uso de tarjetas de crédito, un acuerdo que, según los minoristas, les ahorraría al menos US$ 30 mil millones en cinco años. El pacto, uno de los acuerdos antimonopolio más importantes de la historia, siguió a una lucha legal que duró casi dos décadas y sigue sujeto a la aprobación judicial.

La mayor parte de esas tarifas, también conocidas como intercambio, se transfieren a los bancos emisores de tarjetas que utilizan los ingresos en parte para financiar programas de recompensas para los clientes.