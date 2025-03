Prada estaría cerca de cerrar acuerdo para adquirir Versace por hasta US$ 1.600 millones

La empresa italiana de moda Prada estaría avanzando hacia un acuerdo para comprar Versace a Capri Holdings, después de acordar un precio cercano a los US$ 1.600 millones, según personas familiarizadas con el asunto.

La empresa con sede en Milán y Capri podrían finalizar el acuerdo por la casa de moda italiana este mes. Las negociaciones están progresando después de que due diligence inicial no encontrara riesgos, añadieron fuentes cercanas al negocio.

Sin embargo, el momento y la valoración podrían cambiar, y las conversaciones aún podrían fracasar, advirtieron las fuentes. Capri, que compró Versace en 2018 por aproximadamente US$ 1.900 millones, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios el domingo. Prada declinó hacer comentarios.

La posible adquisición de la casa de moda fundada por el fallecido diseñador, Gianni Versace, en 1978, permitiría a Prada crear un grupo italiano más grande para competir mejor con conglomerados de lujo globales como LVMH y Kering SA.

La compra marcaría un cambio en la tendencia de la moda italiana, después de décadas en las que grupos de lujo nacionales, incluidos Gucci y Valentino, fueron adquiridos por rivales extranjeros.

Prada ha emergido como uno de los ganadores del sector del lujo en medio de una desaceleración global en los artículos de alta gama. Sus ventas se dispararon en el tercer trimestre del año pasado gracias a su marca Miu Miu, popular entre los consumidores más jóvenes.

La compañía italiana pasó semanas evaluando Versace con sus asesores y obtuvo acceso exclusivo a sus cifras financieras y de ventas más recientes, informó Bloomberg News en febrero, citando fuentes cercanas al tema.

Plan para evitar disputas de sucesión

Incluso con un acuerdo, Prada seguirá valiendo solo una fracción de lo que valen sus mayores competidores.

La casa de moda, que cotiza en la Bolsa de Hong Kong, tiene una capitalización de mercado de aproximadamente US$ 21.800 millones, tras una ganancia de 10% en sus acciones desde el inicio del año. La familia de Miuccia Prada y su esposo Patrizio Bertelli controlan aproximadamente el 80% de la empresa.

En tanto, el conglomerado francés LVMH, propietario de Louis Vuitton y Christian Dior, así como de varias marcas italianas como Fendi y Loro Piana, tiene un valor de mercado de 347.500 millones de euros. El año pasado, LVMH adquirió una participación en la empresa que controla Moncler SpA, el fabricante italiano de ropa de lujo para exteriores.

Por su parte, Versace informó ingresos de US$ 193 millones en el tercer trimestre del actual año fiscal, lo que representa una caída interanual del 15%, según un comunicado. En el mismo período, su pérdida operativa aumentó a US$ 21 millones desde los US$ 14 millones previos.