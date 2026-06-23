Reuniones con telcos, gremios y multinacionales como Netflix, Meta, Google y Starlink: los primeros 100 días de Romina Garrido al mando de Subtel

Según la titular de la Subsecretaría, en más de 60 encuentros ha estado enfocada principalmente en atraer inversión extranjera y evaluar cómo destrabar burocracias en el sector.

Una agenda variopinta y dinámica es la que ha tenido la titular de Telecomunicaciones, Romina Garrido, desde su aterrizaje -hace exactos 104 días- en el piso 8 de Amunátegui 139, en las dependencias del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Según se consigna en la plataforma de la Ley de Lobby y pudieron confirmar a DF fuentes de su entorno, en estos primeros tres meses la subsecretaria ha tenido más de 60 encuentros con actores de la industria y autoridades políticas.

El listado incluye citas con altos ejecutivos de empresas de telecomunicaciones, gremios, firmas internacionales de tecnología, representantes de países como Estados Unidos, China, Australia, Reino Unido, entre otros.

Las energías de su agenda, detalló Garrido a DF, han estado enfocadas en facilitar el ámbito regulatorio para los actores, acelerar trámites, destrabar permisos y dar certezas. Todo esto, "para que la infraestructura digital y la conectividad llegue más rápido a todo el país".

"La idea es que Subtel no solo regule, sino que también habilite inversión, dinamice la industria y ayude a consolidar un sector más pujante y competitivo”, afirmó.

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La industria telco

En el ámbito telco, durante estos primeros 104 días la subsecretaria ha tomado contacto con representantes de empresas como Entel (específicamente con Manuel Araya, gerente de Regulación y Asuntos Corporativos), Movistar (con Karim Lesina, de Millicom; y su nueva CEO, Carolina Vallejo), ClaroVTR (Alfredo Parot, su gerente general), WOM (Claudio Muñoz, su director; y María Paz Cerda, vicepresidenta de Asuntos Corporativos), DirecTV (Manuk Masseredjian, country manager), Mundo (Enrique Coulombier, CEO) y GTD.

Según Garrido, en estos encuentros las telcos han manifestado diferentes preocupaciones, que apuntan –principalmente– a acelerar tramitaciones, reducir burocracia, "ordenar mejor los procesos y contar con reglas claras para desplegar infraestructura con mayor rapidez y menor incertidumbre".

Desde la vereda de la Subtel, afirmó, “hemos desarrollado una escucha activa y hemos respondido avanzando en coordinación público-privada, revisando cuellos de botella y abriendo una conversación de largo plazo con foco en inversión, crecimiento y conectividad efectiva”.

En cuanto a gremios, en estos tres meses de onboarding Garrido se ha reunido con la Cooperativa de Telecomunicaciones de Chile (Cotel); la Cámara Chilena de Infraestructura Digital (Idicam), la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), Chile Telcos, la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) y otras agrupaciones de radios y canales comunitarios.

En terreno, en tanto, a la fecha ha visitado cinco regiones del país –y este jueves irá a una sexta– en las que ha asistido a mesas multisectoriales como la de Conectividad Rural en el Valle del Itata, en Ñuble; y la de Conectividad y Seguridad Pública, en la Región de Coquimbo.

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Captar el ojo de multinacionales

Su agenda también tiene reservado un espacio internacional.

A la fecha, la titular se ha reunido con ejecutivos de empresas como Samsung, Meta (específicamente con Paula Vargas, directora de privacidad y política pública; y Javier Aziz, también director de política pública), Huawei (con Cong Zhou, presidente de la firma en América Latina y el Caribe), Amazon, Netflix (con Juan José Méndez, encargado de políticas públicas), Google y Starlink.

En cuanto a esta última, la titular se juntó con Stephen Nelson, director de políticas satelitales de la compañía aeroespacial ligada al magnate estadounidense Elon Musk.

Tal como adelantó DF en abril, en la cita se discutió el interés de parte de la firma norteamericana de invertir en Chile, así como también la posibilidad de agregar las bandas de frecuencia V y W a la norma técnica de servicio fijo por satélite.

Con respecto a Google, Garrido tuvo un encuentro con Bryan Quigley, vicepresidente de infraestructura global; Cristóbal Lee-Plaza, manager de asuntos de gobierno y política pública; y Cristián Ramos, encargado de network acquisition en la firma.

En la reunión, confirmaron fuentes a DF, se abordó el Cable de Humboldt. que conectará Chile con Australia, y cuyo despliegue fue aprobado esta semana por la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, liderada por el Gobierno Regional de Valparaíso.

En temas espaciales, la jefa de la Subtel también se ha reunido con ejecutivos de la firma Airbus (como José Pellegrini, country business manager en Airbus Defence and Space; y Pierre Maire Gout, director de Airbus Helicopters).

Según la titular, todos estos encuentros van “plenamente” alineados con el objetivo de traer mayor inversión extranjera a Chile, lema que ha caracterizado a la administración de José Antonio Kast.

Su agenda, en este sentido, destacó que “busca remover trabas, generar certezas y abrir espacio a nuevos actores y tecnologías que quieran instalarse en el país, con el fin de reducir brechas y acelerar el desarrollo digital”.

A su juicio, estas características son claves para el interés de estas multinacionales en Chile, pues dependen de “un mercado que ofrece estabilidad, proyección regional y un entorno donde la articulación público-privada permite destrabar y agilizar proyectos de infraestructura digital con mayor velocidad y confianza”.