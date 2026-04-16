¿Más bandas de espectro para Starlink? Subsecretaria Romina Garrido se reúne con alto ejecutivo de Space X
En un encuentro registrado en la plataforma de lobby, se consignó que la firma tiene interés en modificar la norma técnica de servicio fijo por satélite y agregar las bandas V y W.
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El pasado 26 de marzo, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) recibió una visita internacional que pasó desapercibida.
Directamente desde Estados Unidos, aterrizó en suelo chileno y se reunió con la subsecretaria Romina Garrido, Stephen Nelson: director de políticas satelitales de la compañía aeroespacial del magnate estadounidense Elon Musk, Space Exploration Technologies Corp., mejor conocida como SpaceX.
Según la plataforma de lobby, el ejecutivo se reunió con la subsecretaria con el motivo de abarcar “temas generales” de Starlink Chile, futuras inversiones de la compañía en el país y discutir sobre posibles modificaciones a la norma técnica de servicio fijo por satélite, que hoy regula las comunicaciones entre puntos fijos vía satélite en el país.
¿Qué solicitaron? Agregar las bandas de frecuencia V y W al plan de uso de espectro para servicios satelitales en Chile –que hoy operan principalmente en las bandas Ku y Ka– y, con esto, poder operar su más reciente generación de red de satélites en un mayor ancho de banda.
Esto, en palabras sencillas, le permitiría a la compañía obtener una mayor capacidad y velocidad en la transmisión de sus datos.
ROMINA GARRIDO, SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES.
Esta misma consulta ya se hizo en EEUU, y fue exitosa. A través de un comunicado, el pasado 9 de enero, la Federal Communications Commission (FCC), institución que regula las de telecomunicaciones del país, anunció la entrega de luz verde a la compañía para que esta operara su nuevo sistema satelital de segunda generación en las frecuencias Ku, Ka, V, E y W, soportando tanto servicio fijo por satélite como servicio móvil.
En la instancia, la FCC afirmó: “SpaceX queda autorizada para construir, desplegar y operar 7.500 satélites Gen2 Starlink adicionales, llevando el total a 15 mil satélites a nivel mundial. Esta expansión permitirá a SpaceX entregar servicio de internet de alta velocidad y baja latencia a nivel global, incluyendo cobertura móvil mejorada y cobertura suplementaria desde el espacio”.
Aquí, en tanto, la reunión de SpaceX con la Subtel se enmarca en un contexto donde la compañía cuenta con fuerte (y creciente) presencia en el país.
Crecimiento explosivo
Según datos de la misma Subtel, a enero de 2026 Starlink registró un crecimiento de 75,5% durante los últimos 12 meses, con 137.129 conexiones a nivel nacional.
Del total de la torta de conexiones a internet fijo por otras tecnologías –diferentes a la fibra óptica– para enero de 2026 la compañía estadounidense acaparó un 78,3% del total.
Consultada, la Subtel comentó a DF que la reunión se enmarca en una agenda donde “hemos sostenido reuniones con una amplia diversidad de actores del ecosistema digital”.
Pese a que no se refirió específicamente a una posible modificación de norma técnica, sí afirmó que dichos encuentros se han realizado “con el propósito de focalizar e implementar el mandato del Presidente José Antonio Kast, que busca mejorar la calidad de vida de las personas a través de una conectividad más robusta, especialmente en las localidades más apartadas y rurales”.
Para ello, destacó, “es esencial incorporar la visión de actores que impulsan nuevas tecnologías e iniciativas de innovación que contribuyan a reducir la brecha digital en las zonas rurales”.
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