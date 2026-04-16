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¿Más bandas de espectro para Starlink? Subsecretaria Romina Garrido se reúne con alto ejecutivo de Space X

En un encuentro registrado en la plataforma de lobby, se consignó que la firma tiene interés en modificar la norma técnica de servicio fijo por satélite y agregar las bandas V y W.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Viernes 17 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

telecomunicaciones 5G
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

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