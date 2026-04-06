Tribunal Ambiental rechaza reclamos de opositores a data center de Amazon e iniciativa avanza en su concreción

La instancia determinó que los argumentos de los detractores del proyecto fueron debidamente consideradoss en las instancias de tramitación ambiental.

El data center que busca concretar Amazon en Huechuraba, y que demandará unos US$ 205 millones, se anotó un triunfo en su concreción. Esto porque el Segundo Tribunal Ambiental rechazó una reclamación que buscaba anular la resolución de calificación ambiental (RCA) favorable del proyecto "Centro de Almacenamiento de Datos Huechuraba" de la gigante tecnológica.

La instancia concluyó que las observaciones ciudadanas, relacionadas con un eventual fraccionamiento de la iniciativa, "fueron debidamente consideradas durante la evaluación ambiental de la iniciativa".

La obra de la tecnológica fundada por Jeff Bezos consiste en la construcción y operación de un centro de almacenamiento de datos destinado a prestar servicios tecnológicos de almacenamiento y gestión de datos a usuarios locales. Considera una vida útil de 30 años, se emplazaría en una superficie de 10,9 hectáreas, con una construcción de 21.350,07 m², ubicada en caletera de Américo Vespucio N° 1055, comuna de Huechuraba.

El portazo del TA

La sentencia del TA sostuvo que no existen elementos que permitan establecer la existencia de una unidad de proyecto entre el Centro de Almacenamiento y la desistida iniciativa denominada “Línea de Alta Tensión Huechuraba". Por ello, a juicio de la instancia, no se configuró el fraccionamiento alegado por los opositores a esta inversión.

Según el tribunal, el data center no contempla, dentro de sus partes, obras o acciones, una línea de alta tensión ni una subestación eléctrica como infraestructura propia y precisa que su suministro energético será provisto por terceros concesionarios del sistema de transmisión.

"Ha quedado acreditado que entre ambas iniciativas no existe una relación de interdependencia funcional que condicione su ejecución, pudiendo el proyecto de autos operar durante toda su vida útil mediante la infraestructura eléctrica actualmente disponible. Por consiguiente, al no configurarse una unidad de proyecto, no resulta exigible una evaluación conjunta de impactos, constatándose, que las observaciones ciudadanas fueron debidamente consideradas por la autoridad ambiental", dice el fallo.

La instancia jurídica aclaró que cualquier proyecto de infraestructura eléctrica de alta tensión que pretenda desarrollarse a futuro deberá someterse a su propio proceso de evaluación ambiental, en el cual corresponderá, en su caso, analizar los impactos acumulativos y sinérgicos respecto de los proyectos con resolución de calificación ambiental vigente en el área, incluido el data center de Amazon.

El tribunal estuvo integrado por la ministra Marcela Godoy Flores, presidenta (s) y el ministro Cristian López Montecinos, junto al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Matías De La Noi Merino. La sentencia fue redactada por el ministro López.