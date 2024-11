Zoom ajusta su nombre para actualizar su alcance y reflejar ofertas en IA

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Zoom Video Communications Inc. dio una previsión de ventas para el trimestre actual que decepcionó a los inversionistas, quienes esperaban un mayor impulso por la ampliación de su suite de productos. La empresa informó el lunes que los ingresos alcanzarán aproximadamente US$ 1.180 millones en el periodo que finaliza en enero.

Las ganancias, excluyendo ciertos ítems, serán de US$ 1,29 a US$ 1,30 por acción. En promedio, los analistas proyectaban ganancias ajustadas de US$ 1,28 por acción con ingresos de US$ 1.170 millones, según datos recopilados por Bloomberg.

Las acciones cayeron alrededor de un 7,7% en las operaciones previas a la apertura de las bolsas de Nueva York, después de cerrar en US$ 89,03. Aunque las perspectivas de Zoom cumplieron con las estimaciones, las acciones habían subido un 48% desde el último informe de ganancias en agosto, impulsadas por el optimismo en torno a los nuevos productos.

Nuevo portafolio y nombre

La empresa de software conocida por su videoconferencia ha ampliado su portafolio de herramientas para incluir sistemas telefónicos, una aplicación para centros de contacto y asistentes de inteligencia artificial (IA). En octubre, Zoom nombró a Michelle Chang, exejecutiva de Microsoft Corp., como directora financiera en reemplazo de Kelly Steckelberg, quien dejó la empresa para unirse a la startup de diseño Canva Inc.

Zoom informó en una presentación complementaria a su estado de resultados que el uso mensual de su asistente de IA aumentó un 59% en comparación con el trimestre anterior. Además, superó los 1.250 clientes para su aplicación de centro de contacto.

Aunque no hubo "problemas importantes" en los resultados, el fuerte incremento de las acciones antes del informe del lunes significa que los resultados podrían no atraer nuevos inversionistas, escribió Tyler Radke, analista de Citigroup.

Por otro lado, la compañía anunció que eliminó la palabra "video" de su nombre oficial y ahora se llamará Zoom Communications Inc. "Nuestro nuevo nombre refleja con mayor precisión nuestro alcance en expansión y nuestros planes de crecimiento a largo plazo", escribió el director ejecutivo Eric Yuan en una publicación anunciando el cambio.

Ventas e ingresos

En el tercer trimestre fiscal, las ventas aumentaron un 3,6%, alcanzando US$ 1.180 millones, en comparación con la estimación promedio de los analistas de US$ 1.160 millones, según datos de Bloomberg. Las ganancias, excluyendo ciertos ítems, fueron de US$ 1,38 por acción en el periodo que terminó el 31 de octubre.

Los ingresos del segmento empresarial aumentaron un 5,8%, alcanzando US$ 699 millones. Zoom informó que cuenta con 3.995 clientes que contribuyeron con más de US$ 100 mil durante el último año.

La pérdida continua de consumidores y pequeñas empresas ha preocupado a los inversionistas, especialmente porque estos clientes suelen generar márgenes más altos que los corporativos. La tasa promedio mensual de cancelación en este segmento fue del 2,7% en el trimestre, mejor que las estimaciones de los analistas. Las ventas en este segmento se mantuvieron prácticamente estables en US$ 479 millones. Según Chang, fue la tasa de cancelación más baja registrada para el segmento en línea.

Zoom también anunció que añadirá US$ 1.200 millones a su programa de recompra de acciones existente, elevando la autorización total de recompra a US$ 2.000 millones.