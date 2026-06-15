Brazo retail del Grupo Yarur prepara apertura de 23 locales y mira Perú, Colombia y México

Empresas SB -que maneja Salcobrand, Preunic y DBS- tiene como prioridad crecer inorgánicamente, explicó su gerente general, Matías Verdugo. Esto, mientras esperan que la FNE vise la compra de la óptica Rotter & Krauss.

Un 2025 desafiante y un inicio de 2026 complejo ha tenido Empresas SB, el holding que reúne a marcas como Farmacias Salcobrand, Preunic y DBS, ligada a la familia Yarur.

Según explicó a DF su gerente general, Matías Verdugo, “2025 fue un año especial para la industria de las farmacias porque con la Ley Corta de Isapres terminaron los excedentes y ese era un medio de pago muy importante. De un día para otro nos quedamos sin eso, que es una cosa brutal. Lo que buscamos fue mover al cliente hacia otros medios de pago, pero lo principal es que fue un año de mucha eficiencia, de ser cuidadosos con los gastos y las inversiones. El año pasado logramos cumplirle a nuestros accionistas en un escenario de ventas muy difícil”.

A eso se sumó que hacia final de año, en una industria como la belleza cosmética, donde DBS y Preunic llevaban la delantera, aparecieron nuevos actores como Falabella, con Beauty F, y Ripley, con una propuesta con marcas masivas. “Enfrentamos la Navidad 2025 con la entrada de cuatro o cinco actores grandes, fue muy competitiva”, contó.

Así y todo, aunque admitió que 2025 no fue un año “positivo”, las ventas superaron los US$ 1.000 millones. Y en la partida de este 2026, con la guerra en Irán, “el golpe fue mayúsculo. Si andas en auto llenar el estanque te cuesta más y eso hay que rebajarlo de otra parte. Entretenimiento y productos de belleza se postergan”.

“Diego Yarur asumió como presidente, y viene a dar continuidad a la gestión de su padre, que fue muy exitosa, pero también a traer su sello. Tecnología y crecimiento inorgánico es lo que nos piden”, resumió Matías Verdugo.

En enero de este año fueron desvinculadas 250 personas que trabajaban en farmacias, por la caída de las ventas de los locales.

Sin embargo, en mayo ya ha habido un repunte respecto al año pasado y las perspectivas son mejores. “Creo que el segundo semestre va a ser bueno. Espero que esta guerra acabe, que bajen los precios de las bencinas y que los chilenos puedan enfrentarse a un escenario inflacionario más favorable”, recalcó el ejecutivo, que comenzó en 2007 en Salcobrand y fue parte de los inicios de Empresas SB, que nació luego de la fusión entre la farmacia y Preunic.

Los planes de expansión

Verdugo explicó que siguen en un proceso de expansión, y este año abrirán 15 Salcobrand nuevas y ocho Preunic, totalizando 23 aperturas. Esperan invertir unos US$ 15 millones en nuevos locales y remozar los existentes. También probarán modelos nuevos, como Preunic más pequeños y con la incorporación de dermocosmética, que antes solo estaba en la farmacia.

Asimismo, a través de DBS seguirán expandiendo la franquicia italiana Kiko Milano, que ya suma seis tiendas.

Dentro de este crecimiento está el reciente anuncio de adquisición de la red de ópticas Rotter & Krauss, cadena que tiene 104 locales y ventas por sobre los US$ 50 millones.

Aunque Verdugo no puede entrar en detalles por estar el proceso en fase de revisión en la Fiscalía Nacional Económica (FNE), comentó que “la salud visual es una parte relevante del día a día de nuestros clientes. Y Rotter & Krauss tiene una satisfacción del cliente muy alta y eso nos hace mucho sentido, el tener una marca bien reconocida”.

Si es que se concreta la operación, esperan “sinergias financieras, pero la propuesta de valor del cliente, que ha sido el éxito de la marca, tenemos que mantenerla y mejorarla”.

Todo este plan de crecimiento tiene que ver también con el reciente ingreso de Diego Yarur como presidente del directorio de Empresas SB en reemplazo de su padre, Luis Enrique Yarur.

“Viene a dar continuidad a la gestión de su padre, que fue muy exitosa, pero también a traer su sello. Tecnología y crecimiento inorgánico es lo que nos piden. Tenemos un presidente del directorio que viene a imponer un sello de crecimiento, de innovación y disrupción”, apuntó. Y sobre la opción de seguir comprando, dijo que es algo que siempre están mirando, “idealmente en retail que es lo que sabemos hacer, (en aquellas industrias) donde la experiencia del cliente es el driver de compra”.

Consultado sobre la posibilidad de expandirse con Preunic o Salcobrand a Perú, Verdugo respondió que “lo pensamos recurrentemente. No hemos avanzando porque no estamos convencidos de que la propuesta de valor de SB, de una experiencia sobresaliente, sea un driver de éxito allá. Perú es un mercado muy orientado al precio”.

Asimismo, México y Colombia son los otros mercados que siempre tienen en el radar. “Estamos mirando, pero no nos estresa un crecimiento acelerado, queremos crecer rentablemente. El anhelo de estar en otros países es en la medida que podamos seguir en la línea de crecimiento rentable y de muy buena calidad de atención a los clientes”.

Perú y competencia

Sobre su ingreso a Perú con la marca DBS, cuyo control compraron a la emprendedora Dominique Rosenberg en 2015, Verdugo dijo que ha sido más difícil de lo que presupuestaron, porque la competencia reaccionó “más violentamente de lo que esperábamos. La buena noticia es que viene Kiko Milano en Perú y conseguimos la representación de marcas que debieran mejorar la propuesta dentro de la tienda”.

En DBS, en mayo, presentaron a un nuevo mandamás. Se trata del exgerente general de Cruz Verde y ejecutivo regional de Femsa, Sergio Sapaj, quien reemplazó a Andrés Ferrer.

Sobre la competencia con otros retailers y farmacias que, como Ahumada, cambió recientemente de dueños, Verdugo afirmó: “Bienvenida la competencia. Lo que tenemos que buscar es diferenciarnos. Nuestros competidores han ido más hacia un segmento de farmacia como centro de salud solamente y hacia los segmentos más bajos, y lo que hacemos es ocupar los espacios que están dejando más desatendidos. Nos posicionamos en aquellos nichos que son más difíciles de operar, la belleza cosmética es muy difícil”.

El máximo ejecutivo descartó que Salcobrand vaya hacia un modelo low cost. “Hemos explorado mucho ese segmento, pero yo quiero que la experiencia del cliente sea lo que produzca la recompra y no el bajo precio”.

Por último, otro de los temas que preocupa a Verdugo es la delincuencia. “En nuestro país lamentablemente está desbordada. Tenemos entre cinco a 10 asaltos o robos violentos por semana en nuestros locales, que es súper preocupante para colaboradores y clientes. Nos tiene muy agobiados y ocupados”.