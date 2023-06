El gigante textil español Inditex, dueño de Zara, gana un 54% más en su mejor inicio de año fiscal

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La multinacional española de moda Inditex, que aglutina marcas como Zara y Pull&Bear, registró un beneficio neto de 1.168 millones de euros (US$ 1.250 millones) en su primer trimestre fiscal (de febrero a abril), un 54% más que en igual periodo de 2022, lo que supone el mejor comienzo de un ejercicio.



No obstante, el beneficio de la compañía en el primer trimestre de 2022 fue de 760 millones de euros que, sin la provisión por los cierres de tiendas en Rusia y Ucrania, hubiera sido de 940 millones.



Según las cuentas publicadas este miércoles, el valor de las ventas superó los 7.600 millones de euros (8.132 millones de dólares), un 13% interanual más.



El grupo textil subraya que ha tenido una evolución "satisfactoria" tanto de ventas en tienda como en internet en todas las zonas geográficas donde está presente y en todos los formatos.



De hecho, la venta a tipo de cambio constante creció un 15 %, con un beneficio bruto (ebitda) de 2.195 millones de euros (US$ 2.348 millones), un 14% superior.



Inditex trabaja en 213 mercados con 5.801 tiendas (622 menos que a 30 de abril de 2022) en gran parte del planeta.



El margen bruto, que mide la diferencia del precio de venta y el coste de producción, aumentó un 14 %, hasta 4.603 millones de euros (US$ 4.925 millones).



Los gastos operativos se incrementaron un 13%, por debajo del crecimiento de las ventas, y los arrendamientos aumentaron, pero también por debajo de las transacciones comerciales.