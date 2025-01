Familia Müller va por más en Falabella: compra otro millonario paquete de acciones y alcanza el 5,5% de la propiedad del retailer

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

No hay respiro, ni en temporada estival. La familia Müller concretó -el pasado 16 de enero- una nueva compra de acciones de Falabella. El clan adquirió el 0,59% del retailer en US$ 51,3 millones, con lo cual ya maneja el 5,5% de la propiedad del conglomerado, paquete que tiene un valor en bolsa de US$ 479 millones.

Con esta nueva operación (trascendió que vendieron un grupo de institucionales), el clan se convirtió en uno de los principales accionistas de la compañía ligada a las familia Solari, Del Río y Cuneo, que tienen vigente un pacto de actuación conjunta y al cual los Müller buscarían sumarse.

Con la participación que alcanzó, dice un cercano a los controladores de Falabella, la familia podrá fácilmente sumarse al pacto, que hoy aglutina a los Del Río, Cuneo Solari, Solari Magnasco, Solari Karlezi, Solari Cortés, Solari Heller y Cardone Solari. Éste se debe renovar el próximo 1 de julio de 2025.

En junio del año pasado, la familia Solari Heller (que agrupa sus negocios bajo la sociedad Bethia) sacó a remate el 1,5% de la compañía, y el comprador fue Müller. Desde ahí se empezó a especular que este clan buscaría adquirir más títulos para sumarse al pacto de accionistas de Falabella. Y así ha sido.

Andina-B y Falabella lideran las proyecciones de 2025 en el IPSA

Las compras

Para esto, la familia Müller (cuyas caras visibles son el empresario Tomás Müller Sproat y uno de sus hijos y mano derecha en los negocios, Tomás Müller Benoit) se ha desprendido de acciones de Mallplaza y, a la inversa, ha subido su participación en Falabella, que es la sociedad controladora de los malls.

En Plaza S.A -la sociedad tras el coloso Mallplaza, que vale en bolsa unos US$ 3.472 millones y que maneja en Chile, Perú y Colombia casi una treintena de centros urbanos-, el vehículo de inversiones de los Müller, Rentas Tissa, tenía, a fines de 2023, el 11,5% de la propiedad, situándose como el tercer mayor accionista. Con las sucesivas ventas que el clan ha realizado, actualmente, maneja menos del 6% de la compañía.

Por su parte, en Falabella, la misma Rentas Tissa ya alcanzó el 5,5% con la compra del 16 de enero. El 4 de octubre del año pasado hizo una adquisición por el 0,27% de la propiedad del retailer, por $ 23.192 millones. El día anterior, 3 de octubre, la sociedad se había quedado con el 1,52%, en una operación por $ 129.460 millones. La saga venía de antes, cuando en junio se había adjudicado el mencionado y bullado remate del 1,5% de Falabella vendido por Bethia.

En octubre pasado, el grupo Bethia vendió el 0,5% de Falabella, quedando con 6% de la empresa. Se pensó que el comprador era el clan Müller, pero fueron -a prorrata- cuatro de las siete familias que controlan el retailer: los Del Río, Cuneo Solari, Solari Donaggio y Sergio Cardone.

El año pasado, los Heller Solari solicitaron la autorización a sus socios para tener menos de 8,5%, lo que fue visado.

DFMAS | El rebaraje de fichas en Falabella tras la irrupción de la familia Müller

Incluso, sus socios les permitieron bajar hasta 5%; no menos que eso; en caso contrario, se rompe el pacto. Esto, en consideración a la alta deuda financiera que le quedó a este holding familiar tras el desplome de Latam Airlines (ya recuperada tras la pandemia).

Cuando firmaron el pacto de actuación conjunta en 2003 (y ratificado en 2013), las mencionadas familias tenían en conjunto más de 88% de Falabella. Actualmente, manejan poco más de 66% del conglomerado.

La baja se atribuye -principalmente- a una serie de ventas de paquetes accionarios de las mencionadas familias, pero también a diluciones tras aumentos de capital en el conglomerado.

Ahora, la recuperación en el precio de las acciones de la compañía ha impulsado el apetito por el control, dice un conocedor. La capitalización bursátil del grupo llegó hasta los US$ 24 mil millones en 2018; bajó a apenas US$ 5.244 millones a principios de 2020, y hoy está en los US$ 8.717 millones.