Grupo Bethia vende más acciones de Falabella en US$ 46 millones: fueron compradas por parte del resto de los miembros del pacto controlador

Una nueva gran operación con acciones de Falabella se concretó en la jornada de este lunes. El vendedor fue el grupo Bethia, que enajenó el 0,5% de la compañía en US$ 46 millones. ¿El comprador? Fueron varios, específicamente parte del resto de los miembros del grupo controlador del conglomerado, a prorrata.

Esta nueva operación se da en medio de la compra de acciones de Falabella por parte de la familia Müller, que ya maneja el 3,24% del conglomerado (tras desembolsar este año US$ 254 millones en dos grandes operaciones), con lo que superó la participación que maneja Sergio Cardone, quien es miembro del pacto controlador del holding.

La familia Müller es el tercer mayor accionista de Mall Plaza (con 10%), tras Falabella (que controla con 59,3%) y el clan Fürst (14,02%). Tomás Müller Benoit -ingeniero y Economista de la Universidad Finis Terrae y MBA del Babson College- es director de la operadora de centros comerciales y lidera la boutique financiera Altis.

Esta fue fundada en 2006 por su padre Tomás Müller Sproat y Alejandro Puentes, y se ha hecho reconocida por administrar el patrimonio de familias de alto patrimonio. Altis fue uno de los cuatro bancos de inversión que gestionaron el fideicomiso del exPresidente Sebastián Piñera en su segundo paso por La Moneda.

A mediados de 2018, Mall Plaza se abrió a bolsa, con lo cual sus accionistas minoritarios (Müller junto a Thomas Fürst y Pedro Donoso) recaudaron US$ 532 millones con la venta del 12% de la firma.

Luego, en 2022, Müller (junto a otros socios en un fondo de inversión) hizo otro gran negocio con la venta de la empresa de logística Blue Express al grupo Angelini en US$ 230 millones: la habían comprado tres años antes y lograron multiplicar por cinco su valor.

Conocedores afirman que el plan de Müller es diversificar sus inversiones y, en paralelo, ser parte de la matriz de Mall Plaza, Falabella. Para esto, en las últimas semanas ha vendido una serie de paquetes accionarios en la operadora de malls.

El pacto

Por eso, en un primer momento se pensó que el comprador de las acciones que el grupo Bethia vendió hoy era el clan Müller.

Pero no. Los compradores -a prorrata- fueron cuatro de las siete familias que controlan el retailer: los Del Río, Cuneo Solari, Solari Donaggio y Sergio Cardone.

Antes de la operación de hoy, Juan Cuneo, al mando del grupo Liguria, tenía el 8,54% de la propiedad; el grupo Dersa (de las distintas ramas de la familia Del Río) el 14,18%; San Vitto (de los hermanos Carlos, Piero y Sandro Solari Donaggio) el 10,77%, y el grupo Amalfi (Sergio Cardone) el 2,34%.

El grupo Auguri (liderado por Cecilia Karlezi Solari) maneja el 12,73% de la compañía y Corso (encabezado por Juan Carlos Cortés Solari) el 11,56%.

Y con la venta de hoy, los Bethia quedaron con el 6% de la empresa. El año pasado, los Heller Solari solicitaron la autorización a sus socios para tener menos del 8,5%, lo que fue visado.

Incluso, sus socios les permitieron bajar hasta el 5%; no menos que eso; en caso contrario, se rompe el pacto. Esto, en consideración a la alta deuda financiera que le quedó a este holding familiar tras el desplome de Latam Airlines (ya recuperada tras la pandemia).

Cuando firmaron el pacto de actuación conjunta en 2003 (y ratificado en 2013), las mencionadas familias tenían en conjunto más del 88% de Falabella. Actualmente, manejan poco más del 66% del conglomerado.

La baja se atribuye -principalmente- a una serie de ventas de paquetes accionarios de las mencionadas familias, pero también a diluciones tras aumentos de capital en el conglomerado.

Sobre la compra de hoy por parte del pacto controlador (sin los Bethia), se apuntaría a las buenas perspectivas que los socios ven para la compañía, cuyas acciones han subido 54% en lo que va del año.

El próximo 1 de julio de 2025 vence el pacto. Si bien se daba como seguro que se ratificaría, hoy hay dos bloques muy marcados al interior de este acuerdo de actuación conjunta: por un lado, los Solari Donaggio, los Karlezi Solari y los Cortés Solari, y por el otro Juan Cuneo, los Heller Solari y los Del Río.

Si bien el clima mejoró tras los buenos resultados que ha exhibido la empresa, las visiones sobre su futuro están un poco distantes, lo que para dos cercanos a las familias dificultaría renegociar un nuevo pacto.

Pero no hay nada cerrado y las opciones no son muchas: firmar un nuevo acuerdo o no y dejar que cada clan maneje sus acciones a completa discreción.

Uno de los principales objetivos del pacto vigente es impedir que llegue un inversionista y tome el control de la empresa. Hoy eso está totalmente bloqueado por el mencionado acuerdo.