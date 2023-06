Mallplaza demandó a exoperador de tiendas físicas de Huawei por arriendos impagos de cuatro sucursales

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Continúan los coletazos por el cierre de las 12 tiendas presenciales que la compañía de telecomunicaciones Huawei tenía en Chile, esta vez por la situación de cuatro locales ubicados en igual número de centros comerciales ligados a Mallplaza.

Esta última empresa interpuso acciones judiciales acusando el no pago de arriendos en sucursales ubicadas en los mall Plaza Tobalaba, Plaza Oeste, Plaza Egaña y Plaza Vespucio en el periodo agosto a noviembre pasados contra CTF Tecnología, que representó a Huawei en el país. La firma local, ligada a Rodrigo Claverie, a su vez mantiene una disputa legal contra el gigante chino luego de interponer en diciempre pasado una demanda acusando el cierre "arbitrario y sorpresivo" de sus tiendas de experiencia.

Semanas más tarde, Mallplaza tomó cartas en el asunto e interpuso cuatro acciones judiciales contra CTF Tecnología. "Hasta la fecha, CTF Tecnología SpA no ha pagado a mi representada las facturas individualizadas precedentemente, a pesar de la insistencia de mi representada. (...) Cabe señalar que la fecha de emisión y vencimiento consignadas en las facturas, determinan que el pago de ellas es actualmente exigible y que la acción para su cobro no se encuentra prescrita", indicó en la demanda el representante de la compañía operadora de centros comerciales Bernardo José Latorre, abogado del estudio Rencoret & Labbé.



De lo expuesto en la acción legal, se señala que el exsocio de Huawei debería del orden de $80 millones por concepto de arriendo de las cuatro tiendas antes señaladas.

La defensa del operador

Pese a que la demanda de Mallplaza se presentó en diciembre, CTF Tecnología opuso excepciones en abril de 2023 por falta de notificación del juzgado. El representante de la empresa alegó que Rodrigo Claverie se encontraba fuera del país y acreditó con pasajes aéreos la no presencia del empresario.



CTF Tecnología señaló a los tribunales que tenía un contrato con Huawei para operar las 12 tiendas físicas, en el cual asumió la representación frente al público y comercialización de esta marca, lo que implicó una serie de obligaciones con terceros. De hecho, reveló que hizo "millonarias inversiones" con la confianza de embarcarse en un proyecto conjunto de largo plazo.



"Fue Huawei la que llevó a cabo todas las comunicaciones, negociaciones y definiciones de los términos y condiciones del contrato de arrendamiento con Plaza Vespucio, de manera que ésta última estaba en pleno conocimiento que nuestra representadaestaba celebrando el contrato a petición de Huawei y por su cuenta y riesgo, y con el único objeto de operar las tiendas físicas de Huawei", dijo el operador en una de sus respuestas.



Con este telón de fondo, CTF Tecnología acusó que de forma "absolutamente arbitraria y sorpresiva", Huawei le comunicó en agosto pasado que había tomado la decisión de cerrar todas las tiendas de experiencia en Chile, poniendo fin este canal de venta. "Era imposible que se cumpliera el objeto del arriendo si no se tenía la autorización y el respaldo jurídico de Huawei; por lo mismo, y para no infringir disposiciones contractuales ni legales, CTF Tecnología con fecha 31 de agosto de 2022 dejó de utilizar las tiendas", indicó la firma.



CTF Tecnologías expresó que "de buena fe" transparentó desde el primer momento la situación en la que se encontraba a la arrendadora y el 18 de agosto de 2022 se requirió una reunión urgente a Mall Plaza para informarle la determinación de Huawei de cerrar todas las tiendas de experiencia en territorio nacional, la que se concretó con el dia 23 del mismo mes.

La disputa con Huawei

Por su parte, la compañía china respondió la demanda de CTF Tecnología ante el tribunal señalando que, previamente, las partes habían definido realizar una evaluación del desempeño de cada local para así bajar la cortina de aquellos que tuvieran las ventas más bajas.



Según fuentes conocedoras, en mayo Huawei y CTF Tecnologías hicieron un diagnóstico sobre el funcionamiento de las tiendas y luego, tras establecer que las ganancias a contar de mayo no eran las esperadas ni las planificadas por ambas partes, se buscaron fórmulas para bajar los costos vía cierre de locales.



A nivel general en sus operaciones internacionales, Huawei mantiene un modelo de contrato en que para tener tiendas físicas contrata a un socio, quien paga el arriendo, pero es el conglomerado chino el encargado de armar la tienda en con una inversión de US$ 280 mil dólares promedio por cada punto.



Por lo mismo, fuentes que conocen estos argumentos indican que Huawei no es la encargada de pagar a Mallplaza, compañía con la que CFT habría firmado un acuerdo para disponer de sus sucursales entre 2021 y 2025.



Consultado por el conflicto, la empresa china manifestó que “se trata de un litigio comercial entre dos empresas. Huawei siempre promueve la buena relación y las buenas prácticas comerciales entre partners. Nos interesa la buena comunicación, promovemos activamente las relaciones comerciales positivas para ambos socios, y Huawei está abierto a una solución justa y razonable en este caso”.