Nuevos mercados y fusiones y adquisiciones: los negocios que buscó -y no pudo- sellar Paulmann

Por años, ejecutivos de Cencosud evaluaron la compra de empresas de retail en EEUU, y no solo supermercados, sino que también multitiendas, hasta que finalmente Paulmann se decantó por The Fresh Market.

Horst Paulmann (1935-2025) conformó un verdadero imperio del comercio al detalle. Supermercados, multitiendas, ferreterías y centros comerciales repartidos por Sudamérica y EEUU. Pero el empresario -quien falleció este martes a los 89 años- buscó sumar a su holding tradicionales cadenas chilenas como Unimarc, Korlaet y San Francisco, pero no tuvo éxito. También evaluó llegar a nuevos mercados en América Latina e incluso un acuerdo con una gigante mundial como lo es la francesa Carrefour.

El empresario partió con un supermercados Jumbo en 1976 y, actualmente (tras casi cinco décadas), la compañía que fundó, Cencosud, opera 1.129 supermercados, 117 tiendas para el mejoramiento del hogar, 48 multitiendas y 67 centros comerciales, con presencia en ocho países, más de 100 mil empleados y ventas anuales por más de US$ 17.300 millones.

El período de mayor crecimiento fue durante la gestión de Laurence Golborne como gerente general corporativo, entre los años 2001 y 2009, lapso en que Cencosud aterrizó en Perú, Colombia y Brasil, mercados que se sumaron a Chile y Argentina, y multiplicó por 10 su facturación.

Porque junto con el crecimiento orgánico (construir locales desde cero), parte relevante del crecimiento de Cencosud ha sido a través de fusiones y adquisiciones, como la compra de la cadena The Fresh Market, a través de la cual la compañía ingresó al mercado estadounidense.

En Chile, el grupo adquirió las cadenas de supermercados Santa Isabel, Montecarlo, Tops, Las Brisas, Extra, Infante y Economax, y las tiendas por departamento Paris y Johnson.

Pero Paulmann buscó comprar otras cadenas de supermercados nacionales para hacer crecer su negocio.

Según personeros que participaron de las conversaciones, Paulmann se reunió en varias ocasiones con Francisco Javier Errázuriz para comprarle Unimarc, pero las negociaciones no llegaron a puerto y esta cadena fue finalmente adquirida por Álvaro Saieh en 2007, tras lo cual nació el grupo SMU.

Paulmann también tuvo en la mira la cadena de supermercados Korlaet. Un exejecutivo de Cencosud de ese entonces dice que el objetivo era sumar esta compañía que operaba en la zona norte de Chile. “Pero nunca quisieron vender”, recuerda. No obstante, posteriormente, la familia Korlaet vendió sus locales al grupo SMU.

Pocos años antes, Falabella ingresó al negocio de los supermercados en Chile con la compra de la cadena San Francisco de la familia Leyton, formando Tottus en el país.

Paulmann también intentó comprar San Francisco, en unas negociaciones que estuvieron muy avanzadas pero que no fructificaron.

Más mercados

Horst Paulmann siempre quiso transformar al grupo Cencosud en una compañía global. Logró entrar al mercado supermercadista de Estados Unidos con la mencionada compra de The Fresh Market (TFM).

Por años, ejecutivos de Cencosud evaluaron la compra de empresas de retail en EEUU, y no solo supermercados, sino que también multitiendas, hasta que finalmente Paulmann se decantó por TFM.

La administración de la compañía también evaluó el mercado mexicano, pero las opciones no se ajustaban a lo que quería Cencosud y Paulmann.

Una de las operaciones más grandes en la que trabajó el empresario fue un eventual acuerdo con la supermercadista francesa Carrefour, que está en el top 10 de las cadenas más grandes del mundo, listado que lidera la estadounidense Walmart.

En 2011, las compañías de supermercado francesas sufrían un complejo panorama. En este escenario, Paulmann y sus ejecutivos tomaron un avión a Brasil. El destino fue las oficinas de la gala Casino, que en ese entonces tenían de socios a la familia local Diniz en la propiedad de la cadena Pão de Açúcar.

Las negociaciones para adquirir esta última firma resultaron inviables para Cencosud, explican quienes conocieron de las tratativas.

Pero el ánimo de Paulmann no decayó. Viajó a París. Se reunió con Bernard Arnault, presidente del grupo francés de productos de lujo LVMH y en ese entonces uno de los principales accionistas de Carrefour (vendió su participación en 2021).

Una versión dice que la idea de Paulmann era sellar un acuerdo global de canje de acciones entre Cencosud y Carrefour, y así formar un actor que pudiera hacerle frente al explosivo crecimiento que en ese entonces ya estaba experimentando Walmart. La estadounidense ya había llegado a Chile tras comprar los supermercados Lider y seguía creciendo con sus operaciones en la región.

Pero Paulmann no contaba con la rudeza de Bernard Arnault. El empresario francés le cerró la puerta a cualquier tipo de fusión. En esos años, Cencosud facturaba en torno a US$ 20 mil millones y Carrefour, a nivel global, unos US$ 100 mil millones.

Otras versiones dicen que Paulmann jamás hubiera cedido el control de Cencosud, y que una posibilidad era que buscaba adquirir las operaciones de Carrefour en Brasil.

En este último país la respuesta siempre fue no; pero en Colombia, Cencosud le ganó el gallito a Falabella, que también estaba interesada en adquirir el negocio de Carrefour en la nación cafetera y desembolsó US$ 2.625 millones por la operación a fines de 2012.