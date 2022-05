Cencosud arriba a Estados Unidos: adquiere el 67% The Fresh Market por casi US$ 700 millones

“Cencosud tiene vocación de ser una compañía global y The Fresh Market encuadra con eso”. La gigante supermercadista chilena sumó un nuevo país a su portafolio, al anunciar este martes la compra del 67% de la cadena The Fresh Market, que tiene 160 tiendas en 22 estados de EEUU.

En una operación asesorada por JPMorgan, la firma desembolsará US$ 676 millones: una parte irá a bajar la deuda de la cadena que compite en el segmento premium de especialidad y el resto será para la firma de inversiones Apollo Global Management, que la administraba desde 2016 y que se mantendrá como socio.

Según explicó Matías Videla, CEO de Cencosud, los contactos comenzaron hace varios meses, dado que Apollo quería abrir a bolsa la cadena. Tras recorrer -junto a los hermanos Paulmann- varias ubicaciones de la compañía, optaron por hacer una oferta que se plasmó en el acuerdo dado a conocer y que se debería cerrar en un plazo cercano a los 45 días, dado que tiene que pasar por autorizaciones locales.

The Fresh Market tiene 21 mil m2 de superficie, más de 10 mil colaboradores y en 2021 generó ventas por US$ 1.933 millones. Además, genera un Ebitda de más de US$ 200 millones, con un margen de 10,2%, lo que -según el ejecutivo- es muy difícil de lograr en ese mercado, lo que muestra lo atractivo del negocio.

Para Cencosud, pasará a representar cerca del 12% de los ingresos, al igual que del Ebitda: será el segundo mercado en importancia en este último indicador, en base a cifras de 2021, después de Chile y sobre Argentina.

Se mantendrá el equipo ejecutivo que está administrando, y Apollo y Cencosud acordaron que cualquiera de los dos pueda comprar o vender su participación en tres años.

Videla agregó que la cadena estadounidense tiene una deuda cercana a los US$ 860 millones, pero tras la operación debería bajar a menos de US$ 600 millones.

Cencosud financiará la operación con recursos propios (60%) y con créditos bancarios (40% restante), los que se definirán en los próximos días, tras haber recibido una serie de ofertas.

“Es una deuda de corto plazo”, dijo Videla y agregó que creían que en el corto plazo podría ser pagada, dado los flujos que genera la operación.

Explicó que el conglomerado -que ya tiene presencia en Colombia, Perú, Brasil y Argentina- mantendrá una “sólida posición financiera” tras la operación, donde el leverage aumentará solo de 2,6 veces el Ebitda a 3,1 veces.

Además, destacó que esto no afecta ni cambia los planes de inversión que tienen en la región.

Competidor global

Tras informar al mercado, Cencosud entregó internamente el detalle a sus colaboradores, que incluyó un mensaje de la presidenta, Heike Paulmann: “Gran paso para Cencosud entrar a EEUU, de mano de nuestra estrategia de diversificación. Estoy muy segura que será una tremenda experiencia y muy enriquecedora para ambas empresas. Arriba The Fresh Market! Vamos Cencosud!”, dijo la directiva, muy al estilo de su padre y fundador del conglomerado, Horst Paulmann.

“El paso natural es el mercado americano”, destacó Videla más tarde en una rueda de prensa. Destacó que junto a los hermanos Paulmann visitaron varias puntos de venta, en varios Estados, y se sorprendieron con el ADN que tiene The Fresh Market, una firma que tiene como elemento diferenciador la venta de productos perecibles (el 70% versus el 40% que es en un mercado normal de Cencosud) y platos preparados (15% de los ingresos).

La firma tiene 5% de sus ventas a través de e-commerce, a través de la plataforma Instacart, similar a la chilena Cornershop, con la que el conglomerado tiene una alianza estratégica en la región.

Viejo anhelo

El ejecutivo dijo que la llegada de la compañía a EEUU ha sido “un sueño” del directorio, incluso desde la presidencia de su fundador.

De hecho, la empresa ya había intentado recalar en 2012, en paralelo a la compra de Carrefour en Colombia. El mismo Horst hizo una oferta por una cadena de 75 hipermercados al norte de Nueva York, que facturaba unos US$ 2.500 millones. Finalmente no hubo acuerdo: hubo una diferencia de entre US$ 100 millones y US$ 200 millones con los vendedores, por lo que el negocio se cayó, cuentan fuentes.

Antes, en la gestión del exCEO, Laurence Golborne, Cencosud tuvo una oferta para comprar una cadena de tiendas por departamentos también en ese país, pero las negociaciones no prosperaron.

El paso a paso de Cencosud

Desde que Cencosud abrió su primera tienda en 1963 (Las Brisas de Temuco) en Chile, el holding fue ampliando su capilaridad para avanzar a Argentina en 1982 con el primer Jumbo al otro lado de la cordillera. A esto se sumó la apertura del centro comercial Unicenter en ese país en 1988.

Tras esto, continuó ampliando sus negocios en ambos países, para sumar Brasil, Perú y Colombia en 2007, con la adquisición de GBarbosa, Wong y un joint venture con Casino Guichard-Perrachon para desarrollar Easy, respectivamente.

Así continuó ampliando nuevas oportunidades de negocios con la apertura de retail financiero en Argentina en 2008, nuevas tiendas en los cuatro países, hasta concluir con la IPO de Cencosud Shopping en 2019.

En 2021 la compañía iba a abrir su operación en Brasil a la bolsa por medio de una IPO, pero este plan fue cancelado. En cambio, hace unas semanas adquirió GIGA y se abrió paso en Sao Paulo.

El holding actualmente opera una cartera diversificada de segmentos minoristas que incluyen 915 supermercados, 108 tiendas de mejoramiento del hogar y construcción, 49 tiendas por departamento y 67 centros comerciales.