Crisis de las isapres: Gobierno prepara medidas de emergencia y reactiva conversación con senadores

Las isapres iniciaron su cuenta regresiva y detonaron una crisis que venía gestándose desde hace más de un año. En enero deberá aplicarse el fallo de la Corte Suprema que ordenó suprimir las alzas por concepto de primas en garantías explícitas en salud (GES), lo que, según estimaciones de la Superintendencia del sector, disminuirá los ingresos de las aseguradoras en 11,9% mensual.

La semana pasada, desde la Asociación de Isapres señalaron que esto significa que, en enero, algunas compañías se encaminarán a incumplir con los indicadores financieros, quedando al borde de la insolvencia.

Desde entonces, las alarmas han comenzado a sonar con más fuerza y, tras una serie de declaraciones cruzadas entre representantes de las compañías y autoridades durante el fin de semana, el Gobierno pisó el acelerador para intentar responder con una solución inmediata y específica para que las isapres puedan sobrevivir al fallo GES.

En paralelo, isapre Colmena fue la primera en dar el paso y, mediante una carta enviada a sus afiliados, notificó que se hará efectiva la baja en la prima GES. En diciembre, sostuvo la firma ligada al Grupo Bethia, este cobro bajará de UF 0,93 a UF 0,77 mensuales por beneficiario.

ICSA y menores de 2 años

Durante el transcurso del lunes, el Ejecutivo ya deslizó algunas modificaciones que haría en su estrategia y, además, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, citó a los senadores de dicha Comisión para la primera de una serie de reuniones que se desarrollarán en la semana y que también contemplarían la participación del comité político de La Moneda.

Como esta semana es distrital -lo que implica que dicha mesa no sesionará-, se busca que en estos encuentros se puedan definir algunas líneas de acción para el regreso al Congreso la próxima semana.

En la mañana del lunes, se llevó a cabo una reunión en La Moneda para abordar la Ley corta. Además de Aguilera, asistieron a este encuentro los ministros de Hacienda, Mario Marcel; de la Segpres, Álvaro Elizalde; y de Justicia, Luis Cordero.

Posterior a esto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, insistió en que la crisis se debe a años de cobros abusivos a los usuarios y una consecuente extrema judicialización, y que “como Gobierno estamos haciendo los esfuerzos para que una parte del contenido de las indicaciones que presentamos a la ley corta de isapres, luego de esperar el informe de la comisión de expertos, vamos a tratar de que esa parte pueda adelantarse en la ley de reajuste del sector público”.

Vallejo adelantó que las modificaciones que planea el Gobierno estarán relacionadas con la suspensión de cobros a los menores de dos años -que también ordenó el fallo GES- y el reajuste del Indicador de Costos de la Salud (ICSA).

El ICSA sirve para fijar el porcentaje máximo en que las isapres pueden subir los precios de sus planes de salud y que, normalmente, comienza a tener efectos en los estados financieros de las aseguradoras desde el mes de julio. Las intenciones del Gobierno serían que esto se realice con mayor velocidad y que el reajuste se concrete antes y así las empresas puedan aumentar sus ingresos con antelación. La ministra Vallejo, en su vocería, mencionó los meses de marzo a abril.

Respecto a la suspensión del cobro de menores de dos años, conocedores explican que el Gobierno abrirá una discusión para analizar cómo las isapres podrán resistir a este impacto, generando mecanismos para que sus planes de pago les permitan lidiar con esta carga.

Pasos a seguir

A las 18 horas fueron citados los senadores de la Comisión de Salud al Ministerio para sostener la primera reunión de la semana.

El presidente de la Comisión, Juan Luis Castro (PS), posterior a la reunión, sostuvo que lo que convoca es el sentido de urgencia: “Esto no es un simulacro de crisis, estamos en crisis”.



En ese sentido, Castro dijo que hay que atreverse a hacer “cambios más estructurales” y, con dureza, sostuvo: “Queremos que esa sea una definición que tomemos hoy, porque el ciclo electoral no va a perdonar. Entramos en dos años de puras elecciones, a contar del lunes subsiguiente. Entonces, espacio político para chutear más adelante la reforma a la salud, no va a haber”.

Respecto a la idea del Gobierno de adelantar el ICSA, Castro agregó que “se planteó, se habló, tenemos que ver en qué consiste. Nos parece razonable que haya un indicador adelantado, si es que eso ayuda, pero tiene que ser en un contexto y una definición más taxativa”.