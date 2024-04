Amazon reporta fuerte alza en ventas de su unidad estrella de servicios en la nube, pero proyecciones quedan bajo lo esperado

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Amazon reportó este martes una ganancia operativa de US$ 15.300 millones para el primer trimestre, mientras que los ingresos aumentaron 13% a US$ 143.300 millones en el período finalizado el 31 de marzo. Ambas cifras superaron las estimaciones de los analistas.

En tanto, su unidad de servicios en la nube registró el mayor crecimiento de ventas en un año, una señal de que su división más rentable se está recuperando desde su caída, a medida que las empresas reanudan el gasto en proyectos de tecnología.

Las ventas de Amazon Web Services (AWS) ascendieron a US$ 25 mil millones durante el período finalizado el 31 de marzo, lo que implica un alza de 17% respecto de hace un año atrás. Los analistas habían previsto unas ventas por US$ 24.100 millones por parte de AWS.

"La combinación de empresas que renuevan sus esfuerzos de modernización de infraestructuras y el atractivo de las capacidades de Inteligencia Artificial (IA) de AWS está reacelerando el ritmo de crecimiento de AWS (que ahora alcanza los US$ 100 mil millones de ingresos anuales)", dijo el CEO de Amazon, Andy Jassy, en el comunicado de resultados.

Los inversionistas han apostado por un repunte este año, sobre todo después de los buenos resultados de Microsoft y Alphabet la semana pasada, siendo los dos principales rivales de Amazon en el negocio del alquiler de potencia informática y almacenamiento de datos.

Previsiones bajo lo esperado

A pesar de los buenos resultados de la nube, la previsión de ventas de la empresa para el trimestre en curso no se ajustó a las estimaciones. Amazon informó que los ingresos se situarán entre US$ 144 mil y US$ 149 mil millones en el trimestre a junio. En promedio, los analistas habían estimado US$ 150.200 millones.

Jassy ha reducido costos y se ha centrado en la rentabilidad del negocio minorista central de la compañía en los últimos años, despidiendo a miles de personas y promocionando una red de almacenes más eficiente. Al mismo tiempo, ha respaldado grandes inversiones en servicios de IA que Amazon espera que generen decenas de miles de millones de ingresos en los próximos años.

El crecimiento de las ventas de la unidad de nube se ralentizó hasta alcanzar un mínimo histórico el año pasado, ya que las empresas recortaron el gasto en tecnología y trataron de frenar las facturas informáticas que se dispararon durante la pandemia.