Presidente de Entel sobre la crisis de WOM: "Se equivocaron; partieron con mucha fuerza, pero se les acabó la bencina"

En el marco de la junta de accionistas de la empresa de telecomunicaciones Entel realizada esta mañana, el presidente del directorio, Juan Hurtado Vicuña, abordó un amplio espectro de temas que van desde el estado actual de la industria en materia regulatoria, y su efecto en las inversiones, hasta la situación económica del país.

Y respondiendo preguntas de los periodistas al término de la junta, el presidente de Entel comentó el caso de su competidor WOM, a luz de la crisis que en las últimas semanas lo llevó a acogerse a un proceso de reorganización judicial bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, decisión que luego adoptó la filial de compañía en Colombia.

“Wom llegó a Chile, un país chico, donde ya había tres operadores y se equivocaron, no hay por donde negarlo. O sea, partieron con mucha fuerza, pero se les acabó la bencina”, señaló el presidente de Entel al referirse a la trayectoria de la empresa controlada por Novator Partners -fondo de inversiones ligado al islandés Thor Björgólfsson- que tras su llegada al país en 2015 implementó una agresiva política comercial en materia de precios y una estrategia de marketing disruptiva que impactaron al mercado local.

En la misma línea, el gerente general de Entel, Antonio Büchi, agregó que los problemas que arrastró WOM corresponden a “un síntoma de una situación de los márgenes de la industria”. Además, especificó que “está claro que un mercado como el nuestro está con una tremenda competencia. Incluso, la OCDE dice que el promedio es de 3,3 operadores por país, a costa de que hay muchos países que son parte de ellos que poseen 50 (o más) millones de habitantes, es decir, mucho más grande que el chileno”.

En este escenario, Büchi remarcó las diferencias en materia de estrategias señalando que Entel está focalizada en hacer bien las cosas con sus clientes, añadiendo que “el resto va cayendo en la medida que uno hace bien las cosas”.

Consultado en relación a un posible interés por los activos de WOM por parte de Entel dada la situación actual de la primera firma, Antonio Büchi manifestó: “aún no hemos evaluado el tema en particular. No es el momento de comentar algo sobre eso”.

Acción de Entel gana terreno luego de que Wom se acogiera al Capítulo 11

Situación económica

Respecto al contexto económico que está viviendo el país y específicamente, la difícil situación que están viviendo las telecomunicaciones, Hurtado aseguró en la instancia que este tema requiere atención y que aún no está encima de la mesa política. “No es un tema que esté candente en el Gobierno”, indicó.

En contexto, hace ya un tiempo atrás, las empresas del sector han comentado estar en una crisis de rentabilidad, el mismo directorio de Entel lo reafirmó en su carta a los accionistas. Sin embargo, el Subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, les respondió que la crisis es más bien de ingresos y que se deben buscar otras fuentes de solución.

A lo que Hurtado indicó que “el problema es que el país está estancado desde hace diez años. Es un problema real, no es un problema de falta de actividad. Entonces no se que quiso decir el subsecretario, pero la actividad está parada en prácticamente todos los sectores”.

Junto a esto sostuvo que el principal problema con la industria de las telecomunicaciones es que esta “se ha ido apretando, los costos han ido subiendo, las regulaciones han ido aumentando y las compañías van a necesitar recursos para poder mantenerse”.

Además aseguró que, el Estado como regulador no ha cumplido bien su función, manifestando que “en vez de estar exigiendo y exigiendo, debería apuntar a facilitar las cosas a los operadores”.