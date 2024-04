Chris Bannister y entrada de WOM al capítulo 11: “La reorganización nos permite asegurar que la operación continúe”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El CEO de WOM, Chris Bannister, lleva una semana sin dormir de corrido. Es más, la noche antes de acogerse al capítulo 11 del Tribunal de Quiebras de Estados Unidos dijo que pasó de largo. Por primera vez se enfrenta a una reestructuración de sus pasivos, lo que implica la presentación de una larga lista de documentos, contratos y acuerdos. No es una decisión que se toma de la noche a la mañana.

“En pocos días tuve que aprender muchos términos nuevos”, explicó el alto ejecutivo inglés que llegó en octubre pasado para ordenar la casa. De hecho, en abril cumple los primeros 6 meses de su segundo periodo en la empresa, tiempo en que se dedicó a analizar de pies a cabeza a WOM y evaluar el porqué la estabilidad financiera de la empresa tambalea, si los ingresos suben mes contra mes por el aumento de la base de abonados.

Horas después de presentar la reorganización, Bannister se reunió con el subsecretario de telecomunicaciones, Claudio Araya, para contar los siguientes pasos de la compañía.

- ¿Qué factores tomaron en cuenta para optar por la reorganización bajo capítulo 11?

- Primero que todo, este proceso sólo afecta a nuestra operación en Chile, no incluye a Colombia. El principal factor que nos hizo tomar la decisión de analizar opciones de reestructurar pasivos fue las rebajas de calificación de nuestros bonos por US$ 348 millones. Con este antecedente sobre la mesa se volvió bastante obvio que teníamos que hacer algo con nuestra estructura de financiamiento de capital, por eso nos contactamos con algunas personas para analizar todas las alternativas.

Estamos realmente impresionados con el desempeño de este negocio, pero nuestras estructuras de capital no son tan buenas. Con el tiempo se hizo evidente que era hora de hacer algo. Analizamos muchas opciones y la presentación del capítulo en Delaware fue la más obvia para manejar la estructura de capital que tenemos y permitir que el negocio continúe.

- ¿Cómo funciona el proceso?

- Optar por la reorganización nos permite asegurar que la operación de WOM continúe. Entramos al proceso con un crédito DIP (Deudor en Posesión) por US$ 200 millones de JPMorgan que nos permite dar una fuerte señal sobre el desempeño de la compañía en estos ocho años. Ahora, todas las deudas quedarán congeladas mientras estemos negociando en Estados Unidos, aunque podemos tratar con algunos proveedores para entender cómo avanzamos con ellos.

- ¿Qué pasa con las deudas en Chile?

- Esas deudas no están conectadas con el proceso en Estados Unidos. Lo que necesitamos hacer es sentarnos a conversar con ellos y ver cómo lo resolvemos. Ya hemos avanzado con algunos proveedores, tenemos más de US$ 200 millones que nos permitirán tener la liquidez suficiente para continuar creciendo. Todavía no somos la empresa número uno y queremos ser la número uno. Entonces, aquellos que quieren que los tribunales de Delaware se pronuncien, su sentencia se demora tres días. Entonces podremos empezar a comprender cómo lidiamos con ellos que son los proveedores chilenos. Estoy viendo con mi equipo cómo avanzamos.

- ¿No abrirán un proceso concursal en Chile?¿Cuánto es la deuda local?

- No, porque pensamos que el lugar más apropiado para manejar este tema es en Delaware, porque es donde tenemos US$ 300 millones que podemos respaldar cualquiera de los suministros locales que podríamos necesitar. La deuda internacional es cerca de US$ 600 millones, pero la chilena está muy por debajo de eso. Pongo mi dedo a que son unos US$ 100 millones.

- ¿Qué pasa con la ejecución de los proyectos de Fibra Óptica Nacional (FON) y 5G?

- El plan de negocios en Chile no cambia. Quiero recalcar que somos la red más valorada en el país, la más grande y que más crece. Por eso, tenemos la ambición de cumplir con la regulación gubernamental. La semana pasada estrenamos la tercera macrozona de FON en Lebu. Lo que hicimos ahí fue un hito para nosotros porque se construyó pese a que tuvimos 14 intentos de vandalismo. En la construcción de esta estructura también detectamos problemas ambientales, pero el equipo lo completó contra viento y marea. Todavía nos quedan en el norte unos 96 km por completar de 7 mil km. No puedo negar que esa parte está estancada porque encontramos antigüedades arqueológicas. Esperamos continuar en la construcción sin hacer daños. Adicionalmente, hemos tenido algunos desafíos de permisos con retrasos.

Estamos trabajando con el Gobierno bajo el proceso del CIADI que nos permite ver dónde estamos, que es cerca de un 90%, y completar la diferencia. Existe un entendimiento entre la definición de Subtel y la nuestra. En esto tenemos que centrarnos para continuar invirtiendo en Chile.

- ¿Cómo dialoga las conversaciones con el Gobierno bajo el Ciadi y la reorganización en EEUU?

- Tenemos asesores en términos particulares en el proceso del Capítulo 11. Es un proceso muy estructurado, muy transparente, muy fértil para todas las partes. No somos expertos en reorganizaciones, por ello contratamos a un especialista llamado Riveron, que estuvo como asesor de Latam (Airlines). Veo que es un equipo muy comprometido que nos guiará en este pesado trabajo.

Además, entrar a una reorganización con un crédito DIP pactado es una tremenda señal, pero no sólo para los acreedores, sino también para nuestro personal y clientes. Hay que pensar que si una empresa como JPMorgan está dispuesto a gastar US$ 200 millones para que funcionemos como negocio normal es porque entiende que somos un buen negocio, que puede seguir creciendo. Ahora, a nivel local tenemos que lograr un trato con los proveedores, pero tenemos liquidez que nos da la flexibilidad de gestionar nuestra operación.

- Si los ingresos no se han detenido, ¿cómo llegaron a la inestabilidad financiera?

- Los efectos de la macroeconomía. Bueno, el peso chileno se depreció, la inflación subió un montón, lo que impactó a los costos de todos. A lo anterior, se suma que la demanda por invertir cayó significativamente. Si miramos el ecosistema macroeconómico, a noviembre de 2024 vemos que habrá un mercado desafiante, muy diferente a cuatro años atrás cuando existía un interés de alto ritmo, cuando se pactaron estos bonos. Los árboles estaban llenos de dinero, pero nadie podría prever estos niveles de inflación en la actualidad. Estamos lidiando con una mezcla tóxica.

- Quieren lograr entregar la red, pero ¿cómo está la relación con los contratistas?

- Cuando regresé en noviembre identifiqué que teníamos algunos desafíos con gran parte de los proyectos comprometidos y sus respectivos contratos. Había una parte de los contratistas que no construía con la calidad suficiente, pero también había otros que mantenían contratos falsos, y no estaban autorizados. Actualmente seguimos en proceso de intentar identificarlos. ¿Qué es real? ¿Qué no es real? Hemos comenzado a dialogar durante los últimos tres o cuatro meses con los contratistas para entender cuál es su punto de vista, cuál es el nuestro y así depurar la realidad. Todo esto no se frenará por el Capítulo 11. Vamos a pagar aquello que creemos es correcto y se ajusta a la calidad y estándar que necesitamos.

Adicionalmente estamos mejorando nuestros procesos para asegurar los controles de calidad en tiempo real, podemos hacerlo mejor en el futuro. Necesitamos hacerlo mejor y necesitamos más contratistas que nos ayuden a terminar nuestras implementaciones. Hoy el problema no es la liquidez porque tenemos capital asegurado con JPMorgan.

- ¿Va a continuar como CEO de WOM hasta que termine el proceso de reorganización?

- Tengo muchas razones para quedarme en Chile, pero no siempre es mi decisión. Veremos. Por mi parte puedo decir que tengo muchos lazos con este país, de hecho mi esposa es de acá y he recorrido el territorio de Arica a Punta Arenas, sus montañas, sus lagos en fin, es un lugar que amo.

- ¿Cuánto dura la reorganización y planea Novator vender WOM al terminar?

- Entiendo que un proceso así dura alrededor de 9 meses. Sobre el segundo tema, no sé sinceramente. Ellos vienen una vez al mes y en esa visita vienen a molestarme toda una semana. Yo creo que están bastante comprometidos hasta cuando finalice la reorganización. Hoy Novator está enfocado en el proceso mismo: acá habrá acreedores, la compañía y se trata de una instancia muy transparente. No hay egos que puedan existir, porque debemos encontrar una solución, y esa es la belleza del sistema estadounidense.

- ¿Tienen en la mente pedir más crédito?

- No deberíamos, no es nuestra intención. Entiendo que por proceso, a veces es posible, pero nuestro negocio también genera mucho dinero en efectivo. No creo que JPMorgan esté haciendo esto con fines benéficos, lo hacen porque es un buen negocio. Originalmente estamos tratando con JPMorgan en términos de financiamiento, pero trabajando con ellos se dieron cuenta que lo que necesitábamos era una reestructuración financiera. JPMorgan tenía muchas ganas de involucrarse y eso es muy agradable.

- De cara a los usuarios, ¿tendrán que subir los precios de los planes?

- En nuestro ADN tenemos siempre la mejor relación calidad-precio. Y actualmente estamos viendo el tema precio porque se requieren mejoras en toda la industria. Sin embargo, quiero remarcar que seguiremos siendo competitivos.