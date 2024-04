Actividad de los mercados de capitales de China cae a mínimos de varias décadas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La actividad en los mercados de capital accionario de China continental se ha desplomado a mínimos de varias décadas, lo que pone de manifiesto cómo la pérdida de impulso en la segunda economía más grande del mundo ha pesado sobre la confianza de los inversores.

Las empresas chinas han recaudado solo US$ 6.400 millones en ofertas públicas iniciales (OPI) y ofertas de acciones convertibles y de seguimiento en lo que va del año —el nivel más bajo registrado, según datos de Dealogic —.

Su recaudación de fondos en mercados extraterritoriales, incluido Hong Kong, es de US$ 1.600 millones, la cifra más baja a la fecha desde 2003. Las fusiones y adquisiciones en el exterior de China —de US$ 2.500 millones— es la cantidad más baja registrada durante el mismo periodo desde 2005.

En los mercados internacionales de bonos, las empresas, los bancos y los prestatarios gubernamentales chinos han emitido US$ 26 mil millones en lo que va de 2024, ligeramente por encima de los US$ 24 mil millones del año pasado, pero el nivel más bajo desde 2016. En el continente, el endeudamiento de US$ 246 mil millones ha aumentado un 17% respecto del último año.

“En términos de interés de los inversionistas globales en China, es definitivamente lo peor que he visto en mi carrera”, dijo Wang Qi, director de inversiones (CIO) de UOB KayHian en Hong Kong, quien comenzó a trabajar en finanzas en la década de 1990.

“No importa qué tipo de inversor seas, todo parece turbio”, señaló una persona involucrada en los mercados financieros de China que habló bajo condición de anonimato. “Las incertidumbres económicas aún no se han disipado”, agregó.

Escenario económico

La economía de China creció un 5,2% el año pasado, pero el fuerte repunte previsto no se materializó después del levantamiento de las estrictas medidas pandémicas de tres años de duración contra el Covid-19 a principios de 2023. Los precios al consumidor subieron un 0,1% el mes anterior, pero se han estancado en territorio deflacionario durante gran parte del año pasado.

Los datos de los mercados de capitales reflejan un clima en el que el sistema financiero de China se ha vuelto cada vez más aislado, a pesar del fin de la pandemia. A estas alturas en 2021, las empresas chinas habían emitido US$ 61 mil millones en acciones fuera del país, 39 veces más que los volúmenes hasta ahora en 2024. Las compañías habían emitido US$ 39 mil millones en bonos, casi cuatro veces el ritmo actual.

Los bancos internacionales, que durante años intentaron incursionar en el vasto sistema financiero de China, han tenido que lidiar con niveles cada vez menores de actividad. El grupo suizo de agroquímicos Syngenta retiró el mes pasado sus planes de larga data de cotizar en Shanghái, mientras que un mayor escrutinio de las cotizaciones por parte del regulador de valores del país ha cancelado otros proyectos. Las nuevas emisiones de acciones en el país han disminuido un 83% en lo que va del año.

Las firmas internacionales también han tenido que afrontar las crecientes tensiones geopolíticas entre Beijing y Washington, donde un comité selecto ha examinado las empresas estadounidenses en el continente.

Las tensiones pesaron sobre la actividad de fusiones y adquisiciones en el exterior el año pasado, pero a estas alturas de 2023 los volúmenes eran más de tres veces superiores a la tasa actual.

Endeudamiento exterior

En los mercados internacionales de bonos, un aumento en los costos de endeudamiento ha encarecido relativamente a los emisores chinos pedir préstamos fuera del país, dicen los banqueros. A diferencia de los bancos centrales de Norteamérica y Europa, China ha recortado las principales tasas de interés en los últimos años.

“Las empresas chinas o relacionadas con el país están más centradas en el negocio principal y en un gasto de capital más disciplinado”, comentó Mandy Zhun, directora de banca global de China en la UBS.

Los promotores inmobiliarios, que anteriormente eran el pilar del mercado de bonos de alto rendimiento de Asia, han dejado de endeudarse internacionalmente durante los últimos dos años después de que una ofensiva gubernamental contra el apalancamiento descarrilara sus modelos de negocios.

El índice CSI 300 de China de acciones que cotizan en Shanghái y Shenzhen ha subido un 3% este año, pero ha bajado alrededor de un 40% desde su máximo en 2021.