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Edward Gresser, exrepresentante adjunto de la USTR para Política Comercial y Economía: “La sección 301 es una opción de aranceles más sólida, lo que no significa que todos los casos sobrevivan”

El actual vicepresidente del Progressive Policy Institute considera que el informe acusando importación de bienes de elaborados con trabajo forzoso carece de evidencia concreta y de un detalle respecto de cómo afecta a empresas de EEUU.

Por: Fernanda Arancibia

Publicado: Lunes 6 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

Fernanda Arancibia
<p>Edward Gresser, exrepresentante adjunto de la USTR para Política Comercial y Economía: “La sección 301 es una opción de aranceles más sólida, lo que no significa que todos los casos sobrevivan”</p>

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